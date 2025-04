Rocío Flores, més lluny que mai de Rocío Carrasco: 'No em dona la vida per a més'

Rocío Flores s'ha excusat de no aparèixer a les xarxes tant com a ella li agradaria. La filla de Rocío Carrasco ha compartit amb els seus seguidors que està molt ocupada: "Us juro que no em dona la vida per a més". A continuació, Rocío donava explicacions del perquè de les seves paraules confirmant que està més allunyada que mai de la seva mare.

La jove explicava a través de diversos vídeos que cada vegada està pitjor de l'al·lèrgia. Per si això fos poc, Rocío desvelava que se sotmetrà a diferents proves per certificar si és intolerant a, entre altres, sucres com la lactosa i la fructosa.

Unes proves que, segons aclaria, es fan a casa. La filla d'Antonio David Flores haurà de bufar en uns tubs un dia després de portar una dieta molt concreta pautada pels seus metges. "Porto des de les 9 del matí en peu fent vint mil coses", reconeixia justificant que no té temps per a res.

Rocío Flores ha reconegut davant els seus seguidors que no té temps per a res

La influencer, a més, explicava que no havia esmorzat i que es disposava a fer-se un te sense sucre ni edulcorants seguint les instruccions marcades. Rocío llegia en veu alta el document que li han fet entrega i que ha de seguir.

Un paper que deixava clar que només podia menjar arròs blanc bullit, carn, peix blau o blanc i oli i sal. "Em faré una truita a la francesa", aclaria als seus centenars de milers de seguidors a les xarxes.

La veritat és que aquesta no és la primera vegada que Rocío comparteix que s'ha sotmès a una sèrie de proves per rebre un diagnòstic i posar-se en tractament. En concret, el passat mes de setembre explicava que li havien prescrit una ecografia intestinal a més d'una analítica.

En aquell moment es mostrava una mica preocupada per si les seves molèsties podrien deure's al fet que tenia pedres a la vesícula biliar. "Per això em van manar l'ecografia abdominal", aclaria fa diversos mesos avançant que "segurament em posi en tractament".

La filla de Rocío Carrasco porta anys allunyada de la seva mare

Una ocasió en què la creadora de contingut aconsellava als seus més de 700.000 seguidors que anessin al metge davant la més mínima molèstia. "No feu com jo i estigueu mesos i mesos sense anar al metge", els recomanava deixant a la vista que ella no s'havia preocupat prou per a la seva salut.

Caldrà esperar que Rocío conegui els resultats de les proves per veure si, finalment, ha de seguir o no algun tractament.

La veritat és que aquesta circumstància no li impedia a la neta de Rocío Jurado acudir a les processons de Màlaga tal com deixava a la vista hores després. Acompanyada pel seu nuvi Manuel Bedmar i pel seu germà David Flores, la jove acudia a veure un dels passos que sortien amb ocasió del Dilluns Sant. Ni rastre de la seva mare, un fet que succeeix des de fa ja molts anys.