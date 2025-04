Gir de 180° per l'exclusiva de Gloria Camila i Rocío Carrasco: ningú ho esperava

Gloria Camila ha sorprès a tothom després de conèixer-se que serà una de les convidades al plató de ¡De Viernes!. La germana de Rocío Carrasco feia temps que estava allunyada de Mediaset a causa del veto que el grup audiovisual va imposar a nombrosos rostres coneguts. Ara, la filla de Rocío Jurado i Ortega Cano adverteix que parlarà sobre l'ingrés a presó del seu pare i de la polèmica relació que manté amb la seva germana.

Un dels últims treballs de Gloria Camila a Telecinco va ser com a col·laboradora de Ya es mediodía. Des de llavors la jove ha fet el possible per mantenir-se al marge dels focus. Ara, setmanes després de la intervenció d'Olga Moreno i de Rosa Benito, la germana de Rocío Carrasco és la convidada estrella de ¡De Viernes!.

Una entrevista molt esperada en què ja s'ha avançat que també parlarà sobre un dels moments més delicats de la seva vida, el seu intent de suïcidi.

Gloria Camila Ortega torna a Mediaset disposada a explicar-ho tot

"El més important que l'ésser humà té és la pau mental. La por t'acovardeix. Mentalment, he estat malalta", ha reconegut en l'avanç de la xerrada que tindrà lloc aquest divendres.

La filla de 'La Más Grande' reconeix que en el seu moment va voler "estar en un psiquiàtric". Una etapa de la seva vida que recorda amb "molt d'amor" i de la qual en absolut s'avergonyeix.

Però si hi ha un tema sobre el qual hi ha nombroses incògnites, aquest és la seva actual relació amb la seva germana. Al llarg de la xerrada en l'esmentat espai, Gloria Camila ha confirmat que parlarà sobre l'intent d'acostament a Rocío Carrasco.

Després de ser vetada a Telecinco i abans d'allunyar-se de la petita pantalla, Gloria Camila també va provar sort de manera puntual com a col·laboradora en espais com Espejo público. Més tard la jove feia un pas endavant per centrar-se en la seva faceta de dissenyadora. Cal recordar que la filla de José Ortega Cano es va diplomar en Disseny de Moda.

Gloria Camila parlarà de Rocío Carrasco a ¡De Viernes!

Des que es va allunyar dels focus, Gloria Camila ha estat centrada en el seu negoci de moda que li ha servit per posar en pràctica tots els seus coneixements. Fa poc més d'un any que l'exnòvia de Kiko Jiménez apostava per l'emprenedoria i presentava, amb el suport de les seves dues sòcies, Bakkus, una firma de roba.

Tanmateix, malgrat la il·lusió i l'esforç que totes tres han posat, la veritat és que el negoci no funciona tot el bé que desitjarien. Prova d'això és que pocs mesos després d'haver estrenat la seva primera col·lecció es van veure obligades a realitzar una important rebaixa en el preu de les peces.

Més enllà de la seva vida professional, la veritat és que l'audiència està desitjant saber què succeeix en la vida de Gloria Camila. Serà aquest divendres quan la jove expliqui com està la seva relació amb Rocío Carrasco i com es troba el seu pare, el torero Ortega Cano.