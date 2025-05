Drama a 'Supervivientes' per culpa de l'episodi viscut per Álvaro Muñoz Escassi

Álvaro Muñoz Escassi ha estat qüestionat durant moltes setmanes per la seva actitud a Supervivientes. El genet, poc implicat en les principals trames del reality, no generava conflictes ni tensió en les dinàmiques, resultant poc atractiu per a l'espectador. No obstant això, Escassi trencava aquesta tendència en reconèixer aquesta setmana com es va sentir en un dels episodis més controvertits de la seva vida.

En concret es referia a les infidelitats que va cometre quan era parella de Lara Dibildos. L'andalús no va poder evitar que sortissin a la llum unes compromeses fotografies en què apareixia amb una altra dona quan encara sortia amb la filla de Laura Valenzuela.

Si bé en un primer moment l'actriu el va perdonar, la veritat és que les deslleialtats van continuar fins que van trencar poc després del naixement de l'únic fill que tenen en comú.

Álvaro Muñoz Escassi reconeix que es va sentir molt malament després de ser-li infidel a Lara Dibildos

"Jo ho vaig passar molt malament, perquè em vaig sentir com una merda", començava dient Escassi més sincer que mai. "No volia sortir de casa, em volia morir, com podia haver estat tan ximple de fer-li això?", es preguntava el concursant.

A continuació, l'ex de María José Suárez assegurava que la mare del seu fill Álvaro finalment el va perdonar. De fet, en l'actualitat mantenen una bona relació d'amistat.

Escassi va decidir sincerar-se amb Carmen Alcayde qui va fer de reportera a l'illa. Una entrevista improvisada en què el genet reconeixia ser "molt pràctic" i tenir poca memòria. "Vaig seleccionant i recordo coses puntuals per guardar la memòria per a tot el que ve", explicava.

No obstant això, del que no s'ha oblidat encara és del moment en què va ser deslleial a la seva llavors parella. "Escassi em va ser infidel a la setmana de conèixer-nos", reconeixia la mateixa Lara Dibildos en una entrevista a Sálvame Deluxe.

Lara Dibildos i Álvaro Muñoz Escassi van transformar la seva relació amorosa en un fort vincle d'amistat

Precisament aquesta situació va ser la que marcaria la seva relació, la incapacitat del concursant de Supervivientes per comprometre's i ser fidel a la seva parella. Tot i així, quan succeïa Álvaro admetia tenir la culpa, demanava perdó públicament i ambdós es donaven una nova oportunitat.

Lara, en la citada xerrada, va arribar a reconèixer que el temps que va durar la seva relació amb el genet aquest "agradava a totes i a ell li agradaven totes".

Malgrat el cop que va suposar per a ella la ruptura, finalment Lara i Álvaro van ser capaços de transformar la seva relació amorosa en un important vincle que mantenen fins avui. Van decidir que el millor era prendre camins separats, deixar de ser una parella, protegir el que havien creat junts i salvaguardar la seva amistat pel bé de tots. Prova d'això va ser el 2023 quan Escassi es va convertir en un dels principals suports de l'actriu quan va morir la seva mare Laura Valenzuela.