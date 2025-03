Rocío Flores torna a parlar del seu germà, David Flores Carrasco: 'Aquest és el pla'

Rocío Flores i el seu germà, David, sempre han demostrat que tenen una relació còmplice i propera. Un fet del qual ella ha deixat constància a les xarxes en innombrables ocasions. L'última, una escena en què també apareix la gosseta de la influencer, Roma, que deixa a la vista el que succeeix: "Aquest és el pla que hi ha", sentenciava Rocío.

La filla d'Antonio David Flores regala sovint als seus seguidors escenes de la seva vida en què en els últims mesos la seva mascota sol estar present. En una de les més recents, Rocío apareix al saló de casa seva a Màlaga al costat del seu germà David. Aquest s'acosta a la jove per abraçar-la, cosa que provoca les gelosies de la gosseta que ella va adoptar fa una mica més d'un any.

Per més que Rocío intenta fer veure a Roma que David no li farà res, sembla que el gos no ho comprèn. La influencer, a més, deixa clar al seu germà que pot acostar-se a ella malgrat els grunyits de la gosseta.

Una curiosa situació que provocava el riure de la creadora de contingut, qui torna a demostrar l'afecte que té al seu germà David i a la seva gosseta.

Des que ella i el seu xicot Manuel Bedmar van adoptar a Roma, aquesta és una més de la família. De fet, Rocío es refereix a la gossa com 'el meu bebè', una paraula que deixa clar el que sent per la seva mascota.

El nom de Roma el van triar després que la parella viatgés a la capital italiana durant unes vacances. Poques setmanes després, quan la gosseta va arribar a la seva llar, Rocío va explicar el que sent pels animals. La jove va compartir amb els seus seguidors el seu amor pels gossos i tan sols cinc dies després de donar la benvinguda a Roma ja reconeixia que li havia "canviat la vida".

Mesos després, Flores no es va oblidar de la gosseta en unes de les seves reflexions. "Em quedo amb haver pres la millor decisió que vaig poder prendre i és portar a Roma a casa. Ella no ho sap, però em va salvar", va escriure referint-se a Roma abans de finalitzar 2024.

Unes paraules que tornaven a confirmar la importància que per a la influencer ha tingut la gossa.

D'altra banda, Rocío, en aquest vídeo, deixa també clar l'unida que està al seu germà David. El jove, distanciat de la seva mare des de fa anys, compta amb el seu pare Antonio David Flores i amb la seva germana com els pilars més importants de la seva vida. No hi ha dubte que Roma i David són la millor medicina per a Rocío quan aquesta necessita que li treguin un somriure.