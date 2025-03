Sorpresa amb l'exclusiva que Antonio David Flores ha anunciat sobre Rocío Carrasco

Antonio David Flores ha dedicat un dels seus últims directes a recordar les conseqüències que el documental del qual la seva ex va ser protagonista ha tingut en la seva vida. Per al malagueny l'emissió de Rocío, contar la verdad para seguir viva va suposar un abans i un després sobre el qual ara ha fet una profunda reflexió.

LA GRAN MENTIRA DOCUMENTAL.

Segons Flores la mare dels seus fills el que buscava amb l'esmentat espai no era altra cosa que netejar la seva imatge. Per a això va trencar el seu silenci de més de dues dècades per explicar el que segons ella va viure amb Antonio David durant anys.

El pare de Rocío Flores admetia davant els seus seguidors que és conscient que alguns van arribar a dubtar de la seva innocència en veure el documental. "La posada en escena, el guió", assenyalava Antonio David, "va fer que alguns creguessin que el testimoni d'aquesta dona fos cert".

Antonio David Flores assegura que el documental de Rocío Carrasco estava guionitzat

L'emissió del documental va suposar a més la sortida immediata de l'andalús de Telecinco. Un acomiadament que després un jutge va declarar nul. Els tribunals van donar la raó a l'exguàrdia civil i aquest va haver de ser indemnitzat.

Però a més Flores va ser denunciat per Rocío Carrasco per alçament de béns i per violència de gènere. Dues demandes en què el que va ser gendre de Rocío Jurado ha resultat absolt.

Antonio David on es deté ara és en aclarir que el que Rocío Carrasco va exposar a televisió no va coincidir amb el que després ella va declarar davant el jutge. El documental el que va fer, segons Flores, va ser reescriure una història mitjançant un guió i una posada en escena que molts van creure.

Més de tres milions de persones van escoltar un testimoni que no es va ajustar al que va succeir en realitat. Però va ser suficient perquè, segons el youtuber, destruís "l'honor i la reputació del pare dels seus fills".

Una denúncia falsa basada en l'"odi, en el rancor, en voler fer mal", insistia Antonio David sense amagar el seu dolor.

Flores admetia davant els seus fidels que després de la seva sortida de Telecinco va tenir por de sortir al carrer per "el què diran". A més va explicar que el documental va aconseguir és polaritzar la societat i va recordar que la dona de Fidel Albiac fins i tot va aconseguir comptar amb el suport de representants polítics.

Antonio David explicava que la seva ex es va endur la vida dels seus fills als quals va condemnar públicament. Per netejar la seva imatge Carrasco es va allunyar encara més de Rocío i de David, els dos fills nascuts del seu matrimoni amb el malagueny.

L'exguàrdia civil deixa clar que el que Carrasco volia era netejar la seva imatge a través de mentides

Flores comparava el seu cas amb el d'una persona anònima que pogués haver passat pel mateix. Des del seu punt de vista el que la seva ex va fer va ser presentar-se com a víctima quan en realitat era el botxí. Un assumpte del qual després es van fer ressò diferents mitjans i del qual es va parlar a totes hores durant molt de temps.

Un dany irreparable, apuntava Antonio David. "Quan va arribar el documental van acabar amb mi com si estàs viu i t'arranquen el cor de soca-rel", exposava a manera d'exemple.

Per concloure, l'ex d'Olga Moreno sentenciava la mare dels seus fills. "Si tot el temps que ha emprat en aquest odi en fer-me mal l'hagués emprat en recuperar els seus fills probablement sí que hauria aconseguit netejar la seva imatge". Una reflexió que deixa clara quina era la intenció de Carrasco quan es va posar davant l'audiència per explicar la seva veritat.