Comunicat urgent de Leticia Sabater sobre la Guàrdia Civil: 'Em van dir que...'

Després de mesos ocupant un discret segon pla, Leticia Sabater torna a convertir-se en el centre de totes les mirades. L'artista ha emès un comunicat urgent a les xarxes per explicar l'últim contratemps que ha tingut amb la Guàrdia Civil: "Em van dir que ja no podia conduir".

Durant aquest cap de setmana, l'artista va visitar La Fueva, un municipi de la província d'Osca, per oferir un concert amb motiu de les festes de Carnaval. No obstant això, el passat dissabte, dia de l'esdeveniment, va patir un contratemps que li va impedir arribar a temps a la seva cita musical.

Tal com van assegurar al plató de Socialité, "la Guàrdia Civil li ha immobilitzat el vehicle per conduir sense punts al carnet". "Ella condueix en cada concert, anava a actuar al Carnaval de La Fueva i a Osca capital, la para la Guàrdia Civil, li demana la documentació", van afegir a continuació.

Va ser en aquell moment quan els agents es van adonar que Leticia Sabater "no té el carnet de conduir en regla perquè ha perdut tots els punts per infraccions prèvies".

Ara, i després que aquesta informació hagi sortit a la llum, la cantant ha tornat a les seves xarxes socials per aclarir aquest malentès. A través d'un comunicat urgent, Leticia Sabater ha explicat amb tot luxe de detalls què va succeir realment el passat dissabte, 8 de març.

Leticia Sabater explica què li ha passat amb la Guàrdia Civil

Per evitar "especulacions i mals entesos", Leticia Sabater no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora d'emetre un comunicat urgent a través de totes les seves xarxes socials.

En ell, l'artista ha volgut aclarir el que realment va succeir quan aquesta parella de la Guàrdia Civil la va parar just abans del concert que tenia previst realitzar al municipi de La Fueva:

"Us comunico que, en cap moment, m'han tret el carnet de conduir. En un control rutinari, la Guàrdia Civil em va demanar la documentació del vehicle i, en revisar-la, em va informar que no tenia punts. Jo no era coneixedora d'aquesta situació, ja que no m'ho havien notificat fins a la data".

Després de posar els internautes en context, Leticia Sabater ha volgut compartir amb ells el que realment li van dir els agents. "Em van dir molt amablement que a partir d'aquell moment, havent-m'ho ja comunicat ells, ja no podia conduir fins a fer el curs i l'examen", ha assegurat la cantant a continuació.

A més, i abans de posar fi al seu comunicat, ha confirmat que ha "contractat un xofer privat i, a final d'aquest mes de març, començo el curs de conduir". "Moltes gràcies i una salutació a tots. Amb molt d'afecte, Leticia Sabater", ha sentenciat.