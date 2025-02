Manuel Bedmar reapareix per fer una confessió íntima que afecta Rocío Flores

Manuel Bedmar ha tornat a cobrar actualitat. I tot perquè ha reaparegut a les xarxes fent una confessió íntima que afecta la seva xicota, Rocío Flores. Sí, perquè té molt a veure amb algú important de la vida que tenen en comú.

Ell ha fet una publicació amb motiu del Dia de Sant Valentí. Però el que ha cridat l'atenció ha estat que aquesta no ha estat dirigida a la seva parella, sinó a la mascota que posseeixen. El que la jove hagi pensat d'aquest detall només ella ho sap, però segur que no l'haurà deixat indiferent.

La reaparició de Manuel Bedmar amb confessió íntima que afecta Rocío Flores

Manuel Bedmar i Rocío Flores, malgrat la seva joventut, fa molts anys que són parella. D'aquesta manera, han demostrat que la seva història, encara que ha travessat obstacles, continua sent forta i sòlida. Per això, ha sorprès que ahir, 14 de febrer, ell reaparegués a les xarxes per fer una declaració d'amor, però no a ella.

En concret, en aquest dia tan romàntic, el jove va optar per deixar clar a tothom l'afecte profund que té per la mascota que comparteixen, la gosseta Roma. Tant és així que va compartir a les seves stories un collage de diverses fotos d'ell amb aquest animal.

Collage que va decidir acompanyar del següent text: “El meu primer Sant Valentí sent pare. T'estimo. Feliç dia de l'amor”.

Manuel Bedmar i Rocío Flores han mantingut una relació estable durant diversos anys. Al llarg d'aquest temps, han compartit diversos moments junts a les seves xarxes socials, mostrant viatges, celebracions familiars i el seu dia a dia.

L'arribada de Roma, la seva gosseta de raça labrador, el març de 2024, va ser un esdeveniment significatiu per a tots dos. Des de llavors, la mascota s'ha convertit en una part essencial de la seva família, i és freqüent veure publicacions de tots dos referint-se a ella com la “reina de la casa”.

Aquesta declaració d'amor cap a la seva mascota ha generat diverses reaccions entre els seus seguidors. Alguns ho han interpretat com una mostra del profund vincle que té amb Roma.

Mentrestant, altres s'han sorprès per l'absència d'una menció directa a Rocío. I més en un dia tan assenyalat per a les parelles, per la qual cosa s'especula amb el fet que haurà pogut sentir ella en veure-la.

La cridanera publicació de Rocío Flores, la xicota de Manuel Bedmar

Per la seva banda, Rocío Flores també va fer servir les seves xarxes socials per compartir com va viure el Dia de Sant Valentí. No obstant això, com Manuel, no va dedicar cap publicació a la seva parella.

En el seu lloc, la filla d'Antonio David Flores va compartir una imatge d'unes croquetes que va degustar en un dels seus restaurants favorits. Amb la fotografia, va escriure: “El meu millor regal de Sant Valentí”.

Aquesta elecció ha suscitat comentaris i especulacions entre els seus seguidors i en els mitjans de comunicació. Alguns interpreten que Rocío va voler destacar simplement petits plaers de la vida quotidiana.

Altres es pregunten si aquesta absència de mencions mútues podria indicar algun tipus d'allunyament. Però tampoc es descarta que sigui simplement una decisió de mantenir la seva relació fora del focus mediàtic.

Però el cert és que, més enllà de les especulacions, ells continuen compartint la seva vida junts, acompanyats de la seva estimada gosseta. I demostrant que l'amor pot manifestar-se de múltiples formes.