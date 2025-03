La reina Sofia fa vibrar Espanya en el seu últim acte: tots s'han fixat en el mateix

Durant l'últim acte al qual ha acudit, la reina Sofia ha tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades. I és que tots els allí presents no han pogut evitar fixar-se en el bon aspecte que presenta la monarca malgrat la seva edat.

Queden molt pocs dies perquè Joan Carles I torni a Espanya per assistir a les regates a Sanxenxo aquest cap de setmana. Competició esportiva que s'està veient amenaçada per les pluges que actualment estan presents en gran part del nostre país.

Per la seva banda, i malgrat haver estat diverses setmanes sense acudir a actes públics, la reina Sofia ha reprès la seva agenda oficial. I ho ha fet assistint a una de les seves cites preferides.

Com cada any, aquest dimarts 11 de març, l'emèrita ha presidit la reunió anual del Patronat de l'Escola Superior de Música Reina Sofia. Aquesta institució es dedica a donar suport al talent dels joves en el seu creixement artístic i personal, a més d'acostar la música de qualitat a tots els públics.

Durant aquest esdeveniment, la reina Sofia s'ha mostrat d'allò més somrient, propera i còmplice amb Paloma O'Shea, presidenta fundadora de l'escola. No obstant això, un dels detalls que no han passat per res desapercebuts ha estat el look que ha escollit per a l'ocasió.

Fidel al seu estil elegant i discret, la mare de Felip VI ha lluït uns pantalons de sastre negres acompanyats d'una jaqueta en tweed amb botons daurats. Peça que destaca pel seu afavoridor estampat de petits quadres en negre i verd.

A més, la reina Sofia ha completat el seu look amb una brusa brodada en verd, una bossa negra de la firma Loewe i un fermall en forma de flor a la solapa.

La reina Sofia no passa desapercebuda i torna a triomfar durant el seu últim i esperat acte públic

No hi ha cap dubte que la reina Sofia és una de les figures més estimades de la monarquia del nostre país. I prova d'això és el gran acolliment que ha tingut a la seva arribada a la reunió anual del Patronat de l'Escola Superior de Música que porta el seu nom.

D'altra banda, i malgrat els seus 86 anys, el bon aspecte físic de la monarca i el seu immillorable estat de salut són altres dels detalls que no han passat per res desapercebuts.

La reaparició de la reina Sofia s'ha produït just després d'haver estat elegida com la “millor àvia royal” de l'any. Títol que ha aconseguit gràcies a una enquesta realitzada per la prestigiosa revista francesa Point de Vue.

L'emèrita ha obtingut aquest reconeixement pel seu paper com a “una roca per als Borbons” i per ser l'“àvia real que més inspira”. El seu estret vincle amb els seus vuit nets li ha permès imposar-se a altres reines com Beatriu d'Holanda, Margarida de Dinamarca, Sònia de Noruega i Sílvia de Suècia.