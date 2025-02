Ningú esperava el que la reina Sofia ha fet a la Zarzuela amb uns gossos policies

Ningú s'esperava el que la reina Sofia ha fet amb uns gossos policies a la Zarzuela: retre'ls homenatge i buscar-los una llar. Avui mateix ha tingut lloc un acte molt diferent i carregat d'emoció al palau. La mare de Felip VI ha rebut els gossos que es jubilen després de prestar servei a les forces i cossos de seguretat de l'Estat.

Concretament, a l'acte han arribat els membres de l'Associació Héroes de 4 patas acompanyats per alguns dels cans. Aquesta organització s'encarrega de buscar allotjament als diferents gossos que abandonen la seva feina després d'anys servint en diferents unitats canines. La reina Sofia s'ha prestat a donar veu a aquesta associació i col·laborar de manera activa.

La reina Sofia sorprèn amb l'últim que ha fet a la Zarzuela

La reina Sofia ha començat la setmana posant el focus en una iniciativa molt diferent de la que ens té acostumats. Després de passar tot el cap de setmana a Grècia amb motiu del casament del seu nebot Nicolàs, l'emèrita ha reprès la seva agenda institucional.

La reina Sofia ha sorprès a tothom en rebre al Palau de La Zarzuela un grup de gossos policies que es jubilen. Aquest gest reflecteix el seu amor i el seu compromís amb el benestar d'aquests herois canins que han servit durant anys. L'acte ha tingut lloc aquest mateix dilluns i ha tingut com a protagonista l'Associació Héroes de 4 patas.

Aquesta associació s'encarrega de l'adopció d'aquests gossos i ha estat fonamental en aquesta iniciativa. La visita d'alguns d'aquests gossos a la Zarzuela ha generat una gran expectació i ha fet les delícies de la reina Sofia. Com a amant dels cans.

Aquests gossos, que han dedicat la seva vida a protegir i servir, mereixen una llar on puguin gaudir de la seva jubilació. La reina, en rebre'ls, envia un missatge clar sobre la necessitat de cuidar-los i valorar-los pel molt que han servit a la societat.

A més, no és la primera vegada que un acte així se celebra a la Zarzuela. El 2013, després d'una recepció amb membres del Servei de Seguretat de La Zarzuela, Joan Carles va saludar Ajax, un pastor alemany. Aquest gos va treballar a la Guàrdia Civil i després va estar sis anys a la Casa Reial, fins que es va jubilar.

La reina Sofia llança des de la Zarzuela un important missatge

L'Associació Héroes de 4 Patas treballa incansablement per trobar llars per a aquests gossos, que, després d'anys de servei, busquen un lloc on viure tranquil·lament. La reina Sofia, involucrant-se en aquesta causa, no només eleva la visibilitat de l'adopció, també inspira altres a seguir el seu exemple.

La història d'aquests gossos policies és commovedora i reflecteix el sacrifici que han fet per la seguretat de la societat. Molts d'ells han participat en operacions de rescat, detecció de drogues i protecció de persones. En arribar a la jubilació, és fonamental que trobin una llar on puguin gaudir del seu merescut descans i afecte.

És aquí on la reina Sofia ha participat de manera activa per donar visibilitat a l'associació i ajudar-los a trobar una nova llar. L'emèrita és una defensora dels drets dels animals durant anys, i aquest acte a la Zarzuela és una extensió del seu compromís. En donar la benvinguda a aquests gossos, la reina no només els ofereix un reconeixement, sinó també una nova oportunitat a la vida.

Molts d'aquests gossos poden enfrontar dificultats per adaptar-se a la vida domèstica després d'anys de servei. La intervenció de Sofia ajuda a crear consciència sobre la importància de programes de rehabilitació i la necessitat de suport per als gossos jubilats.