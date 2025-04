La reina Letícia s'enfronta al rei Felip: no ho consent i vol que demani perdó

El rei Felip VI i la seva dona la reina Letícia sembla que no es posen d'acord en una decisió que té a veure amb la menor de les seves filles. En concret, les diferències han sorgit després de conèixer que la infanta Sofia no vol rebre formació militar.

Malgrat la tradició i protocols de la Família Reial, la filla menor dels reis Felip i Letícia començarà pròximament la seva etapa universitària possiblement lluny d'Espanya. Una decisió que hauria xocat amb els desitjos de Felip VI, a qui li hauria agradat que la seva filla rebés formació castrense.

Segons apunten alguns mitjans especialitzats en Casa Reial, la infanta s'ha trobat que el seu pare no està conforme amb la seva decisió. Segons el rei, la formació militar enforteix el caràcter, aferma relacions, i sobretot simbolitza un compromís institucional amb Espanya.

Una postura que no ha agradat a la reina Letícia, qui no està disposada que la seva filla faci alguna cosa en contra de la seva voluntat. És per aquest motiu pel qual la mare de Leonor de Borbó li hauria demanat al seu marit que es disculpés.

A punt de finalitzar l'últim curs de batxillerat, Sofia no té intenció alguna d'ingressar en una acadèmia militar. Per contra, es troba considerant diferents opcions que passen per entrar en una universitat.

“Des del punt de vista de Felip VI, la formació militar és essencial”, apunten fonts properes a la Zarzuela. Si bé per ara es desconeix la carrera universitària escollida per Sofia, segur que la infanta comptarà amb el consell dels seus pares per decidir sobre el seu futur.

El cert és que la filla menor dels reis, a diferència de Leonor, té més llibertat per triar el seu camí. Però, segons les mateixes fonts, en cas d'haver optat per rebre formació militar, "s'establiria inconscientment una comparació amb la seva germana", assenyalaven.

Tot i així, el rei Felip VI estima que, si bé no era necessari que completés tota carrera militar, sí que seria aconsellable que Sofia rebés alguna instrucció, més bàsica però suficient.

Cal recordar que en el seu dia les germanes del rei no van tenir formació militar, encara que cal tenir en compte que eren altres temps. La infanta Elena va estudiar Magisteri a Madrid i la infanta Cristina va estudiar Ciències Polítiques a la Universitat Complutense de Madrid. D'aquesta manera, la mare d'Irene Urdangarin es va convertir en la primera dona de la Casa Reial espanyola en obtenir un títol universitari superior.

Caldrà esperar una mica més per conèixer els detalls de la nova etapa acadèmica que està a punt de començar la infanta Sofia. Mentrestant, cal assenyalar que aquesta recentment va participar en els carnavals organitzats pel UWC Atlantic College, la institució en la qual estudia segon de batxillerat a Gal·les.

Una ocasió en la qual, pel que sembla, la neta menor dels reis emèrits va descartar vestir-se de militar. Aquest gest demostra que Sofia vol diferenciar-se del camí que ha pres Leonor, la primera en la línia de successió al tron.