És oficial: la reina Letícia i la infanta Sofia faran un gir de 180º al problema

La infanta Sofia va tornar a Gal·les a principis del passat mes de gener per continuar amb els seus estudis de l'últim curs de batxillerat. Des de llavors la filla menor dels reis no ha trepitjat Espanya ni tan sols per acomiadar la seva germana quan al gener va salpar en el Juan Sebastián Elcano. Si bé fa temps que no veu la seva família, aquest problema podria canviar, contra tot pronòstic, i Sofia podria tornar al costat de la seva mare, la reina Letícia.

Si hi ha una data marcada en el calendari de la infanta Sofia, aquesta és el pròxim dissabte 24 de maig. Serà llavors quan ella i els seus companys de curs celebrin la seva graduació i, per tant, el seu últim dia al UWC Atlantic College. No obstant això, és possible que la filla menor del rei Felip aterri a Espanya molt abans.

La infanta Sofia podria fer alguna cosa que faci un gir a la situació que viu actualment amb Letícia

Sofia podria realitzar una escapada a Espanya per passar uns dies amb la seva família i celebrar l'aniversari de la seva àvia Paloma Rocasolano. La mare de la reina bufarà les espelmes el pròxim dimarts 15. Una data en què la infermera, ja jubilada, complirà 73 anys.

La seva neta Sofia gaudeix ara d'uns dies de vacances. En concret, des d'aquest dilluns i fins al pròxim 21 d'abril, el col·legi en què estudia interromp per uns dies les classes. Raó per la qual seria lògic pensar que la jove torni juntament amb els seus pares durant la Setmana Santa, com ja va fer l'any passat.

Cal recordar que l'any passat per aquestes dates la família reial va aprofitar el retorn de l'hereva i de la infanta a la capital per deixar-se veure en algunes processons.

De confirmar-se la tornada a Espanya de Sofia, aquesta podria acompanyar la seva àvia Paloma Rocasolano en tan assenyalada ocasió. Aquesta seria l'excusa perfecta per retrobar-se amb la seva família poc abans de finalitzar batxillerat i graduar-se.

Alguna cosa similar va fer a mitjans de setembre la princesa Leonor, qui va aprofitar un forat en la seva agenda de l'escola de Marín per visitar la reina Letícia. La jove no va voler perdre's l'aniversari de la seva mare i d'aquesta manera va tenir l'oportunitat de felicitar-la en persona.

La infanta Sofia podria retrobar-se amb la seva família abans del previst

Per ara no han transcendit quins són els plans de futur de la neta menor dels reis emèrits. Segons alguns mitjans, la infanta Sofia, que assolirà la majoria d'edat el 29 d'abril, no té intenció de rebre formació militar. És previsible que continuï estudiant i que ho faci a l'estranger.

Serà al setembre quan Sofia iniciï una nova etapa. Abans té al davant diverses setmanes d'estiu en què podrà passar temps amb els seus pares i la seva germana, a qui està molt unida.

L'última vegada que es van deixar veure en públic juntes va ser el passat mes d'octubre als Premis Princesa d'Astúries. Una ocasió en què Sofia es va mostrar còmplice amb Leonor, qui tenia un paper rellevant en aquella jornada. Ja queda menys perquè les germanes puguin estar juntes de nou, serà al juny quan previsiblement l'hereva finalitzi la seva travessia amb el vaixell Juan Sebastián Elcano.