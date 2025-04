Sorpresa a Espanya en sortir a la llum el que ningú imaginava de la infanta Sofia

La infanta Sofia ha sorprès a tothom en sortir a la llum una informació que es desconeixia d'ella: parla diversos idiomes. A les mateixes llengües del país, això són l'euskera, el català i el gallec, se li sumen altres internacionals. Així les coses, Sofia domina a la perfecció l'anglès, xinès mandarí, francès i àrab.

La infanta Sofia ha demostrat un nivell excel·lent en la seva formació lingüística, destacant-se com una jove poliglota capaç de comunicar-se amb fluïdesa en diversos idiomes. Des de la seva infància, ha rebut una gran educació amb la qual ha adquirit una habilitat que li permet comunicar-se amb qualsevol.

El secret millor guardat de la infanta Sofia

La infanta Sofia, com a filla menor dels reis, està rebent una educació exclusiva i excepcional. D'aquí a molt poc acabarà Batxillerat i començarà la seva etapa universitària. Una etapa que podrà desenvolupar en qualsevol universitat que ella triï.

Gran part d'aquest privilegi se'l deu al secret que ningú s'imaginava de Sofia: parla diversos idiomes. Des de la seva infància, va rebre una educació bilingüe que va incloure el domini de les llengües cooficials d'Espanya, com el català, euskera i gallec. Però, a més, la infanta domina perfectament l'anglès, el francès i l'àrab, cosa que li permet interactuar amb una gran diversitat cultural i geogràfica.

El seu domini del castellà és impecable, com correspon a una nativa, i el domini del xinès mandarí és una altra de les qualitats lingüístiques de Sofia. Un total de vuit idiomes són els que la filla menor de Felip i Letícia parla amb total fluïdesa.

Fins al moment, es desconeixia completament aquesta faceta de la infanta Sofia pel que fa a idiomes. Si bé com a membre de la família reial ha de dominar els principals, la germana de Leonor va un pas més.

Al llarg de la seva formació acadèmica, ha aprofitat les oportunitats d'aprenentatge en entorns internacionals. Cosa que ha potenciat la seva capacitat per adquirir noves llengües de manera eficaç i ràpida. Sofia ha demostrat que la seva preparació no només està basada en el coneixement de llengües, també en la seva capacitat per utilitzar-les amb naturalitat.

La infanta Sofia destaca per sobre de la resta

Felip i Letícia han procurat que les seves dues filles tinguin la mateixa educació. Si bé la infanta Sofia no seguirà la carrera militar de Leonor, sí que ha après els mateixos idiomes que ella. La futura hereva al tron, per la seva posició, és convenient que sàpiga manejar-se en diversos dialectes, però Sofia no està obligada.

No obstant això, la seva afició per la literatura i els idiomes l'ha portat a adquirir els mateixos coneixements que la seva germana. Aquest fet situa les Borbó-Ortiz com les persones de la reialesa europea que més idiomes parlen i entenen. Per la qual cosa Sofia i Leonor podrien comunicar-se amb la majoria dels 195 països que existeixen.

A la seva curta edat, Sofia ha aconseguit assolir un nivell de fluïdesa que la col·loca en una posició destacada dins de la família reial. Comparant-se fins i tot amb la seva germana Leonor en termes de la seva preparació lingüística. A més dels idiomes esmentats, la infanta continua ampliant la seva formació acadèmica, cosa que podria portar-la a dominar més llengües en el futur.

De fet, es creu que la infanta Sofia estaria començant a estudiar alemany. Un idioma que és cada vegada més important en el món globalitzat.

Sens dubte, tots aquests coneixements li permetran desenvolupar-se amb facilitat en diferents contextos. Sobretot, a l'hora de representar la Casa Reial en els actes oficials que tingui programats.

L'aprenentatge d'idiomes és una habilitat crucial avui en dia i un valor afegit per a un futur prometedor. En el cas de Sofia, el seu futur està garantit, però no està de més adquirir nous coneixements que li permetin poder comunicar-se amb qualsevol.