Fonts properes a la Casa Reial confirmen el problema del rei Felip amb la seva família

El rei Felip té un gran problema amb la seva família per la decisió que ha pres la infanta Sofia de no rebre formació militar. Segons expliquen fonts properes a Casa Reial, el rei considera primordial que les seves filles rebin la mateixa educació, incloent-hi la instrucció castrense. No obstant això, Sofia ha expressat el seu desig d'estudiar a l'estranger sense passar per l'acadèmia militar, cosa que ha molestat Felip.

“Des del punt de vista de Felip, la formació militar és essencial”, asseguren les fonts consultades de la Zarzuela. El rei manté que, si bé no és necessari que faci la mateixa carrera que Leonor, sí que seria ideal que rebés la formació bàsica. No obstant això, la negativa de la infanta i el suport de Letícia han provocat una “topada” amb Felip.

Casa Reial desvela el conflicte del rei Felip amb la seva família

La Casa Reial viurà d'aquí a unes setmanes un esdeveniment que canviarà la vida d'un dels seus membres. Al maig, la infanta Sofia es graduarà a l'internat de Gal·les donant amb això començament a un nou futur. No obstant això, els ànims a la Zarzuela estan caldejats i el rei Felip s'ha posicionat en contra dels desitjos de la seva filla menor.

Així ho confirmen fonts properes a Casa Reial que han desvelat el problema que té el rei amb la seva família i el desacord que mantenen. La decisió de Sofia de no seguir la mateixa formació militar que Leonor està realitzant, ha generat malestar en Felip. El rei esperava que la seva filla continués la tradició familiar i la decepció ha estat màxima.

La formació militar és un pilar fonamental en l'educació dels membres de la reialesa espanyola. Felip, amb experiència militar, considera que aquesta formació és fonamental per preparar les seves filles per a qualsevol eventualitat. Per la seva banda, la reina recolza l'autonomia de Sofia, i això li permet triar el seu futur acadèmic sense imposicions.

Aquesta diferència d'opinions és el que ha fet que el rei hagi tingut un petit enfrontament amb la seva família. “Des del punt de vista de Felip, la formació militar és essencial”, apunten fonts properes a Casa Reial.

El rei Felip ofereix una alternativa, segons Casa Reial

Encara és aviat per saber quina decisió prendrà finalment la infanta amb el seu futur. Però sí s'ha descartat que vagi a seguir els passos de Leonor pel que fa a formació militar. Sofia no està obligada, però per al rei Felip ser la tercera en la línia successòria comporta certes obligacions.

D'aquí que, segons expliquen des de Casa Reial, el rei Felip hagi proposat una alternativa a la seva filla menor. La proposta és oferir-li que rebi una formació militar bàsica. Cosa que li permetria no seguir els passos de Leonor, però sí adquirir certs coneixements.

Malgrat el descontentament de Felip, la infanta Sofia manté ferma la seva decisió de no ingressar a l'acadèmia militar. De fet, en una festa de disfresses a l'internat de Gal·les va rebutjar la possibilitat de disfressar-se de militar. El que demostra la ferma posició de la filla del rei de no vincular-se amb res que tingui a veure amb el castrense.

Felip, encara que valora i respecta la decisió de la seva filla, no pot evitar sentir-se decebut amb ella. El seu descontentament és comprensible donada la tradició familiar i la creença del rei que la formació militar ofereix habilitats i valors inigualables.

La posició del rei crida poderosament l'atenció, ja que ni la infanta Cristina ni Elena van rebre formació militar. No obstant això, amb les seves filles no vol que hi hagi distinció en la seva educació i està disposat a intentar convèncer Sofia sobre el seu futur militar.