Emoció a la Família Reial: ja han destapat la gran exclusiva de la princesa Leonor

La princesa Leonor segueix endavant amb la seva formació militar que la portarà a convertir-se en el comandament suprem de les Forces Armades. La jove, que a l'agost ingressarà a l'Acadèmia de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai ubicada a San Javier, està disposada a marcar una nova era en la monarquia espanyola. Tant és així, que molts consideren que ja ostenta el títol de la futura reina més preparada d'Europa, una informació que la Família Reial no esperava que es donés a conèixer.

Des que va assolir la majoria d'edat, la filla del rei Felip VI ha confirmat que està preparada per assumir el paper que li correspon com a futura reina d'Espanya. Amb una presència cada cop més gran en diferents actes públics, Leonor està centrada en la seva formació. A més, la princesa ofereix una actitud i imatge molt cuidades que han aconseguit les alabances de la premsa internacional que ja la considera com l'hereva amb la preparació més sòlida.

El diari francès Paris Match sosté que la germana gran de la infanta Sofia "té sobre les seves espatlles el pesat pes d'encarnar el futur de la monarquia". A més, assenyala que "la princesa Leonor està guiada pels savis consells" dels seus pares, els reis Felip i Letícia. De la jove, així mateix, destaca la seva maduresa sorprenent així com el seu intens entrenament militar.

La princesa Leonor compta amb el suport de la premsa més enllà d'Espanya

El fet que el procés de formació de Leonor comencés amb la seva instrucció castrense l'agost de 2023 li permet conèixer de primera mà el funcionament de les Forces Armades. Però no només això, sinó que també enforteix la seva imatge com a cap d'Estat en formació.

Altres monarquies europees s'han decantat per una formació més acadèmica per a les seves hereves. Aquestes estan centrades en un altre tipus de causes allunyades de l'àmbit militar. No obstant això, la figura de Leonor és capaç de combinar el protocol institucional, la seva formació i la seva proximitat amb el poble tal com ha demostrat en les seves aparicions públiques.

Després de jurar la Constitució el dia 31 d'octubre de 2023 al Congrés dels Diputats, la princesa d'Astúries va pronunciar un breu discurs que serà recordat. Leonor va reafirmar de manera institucional el seu compromís amb els valors constitucionals i va deixar clar que assumeix el seu rol amb plena consciència.

Un moment després del qual diferents mitjans internacionals com la BBC o Le Figaro van coincidir que Leonor s'està posicionant com a exemple de responsabilitat institucional per a les noves generacions reials.

La princesa Leonor és, segons la premsa internacional, l'hereva millor preparada d'Europa

Cal destacar que la revista francesa Point de Vue dedicava recentment a Leonor una anàlisi. En aquest subratllava el discurs que va oferir durant la cerimònia de lliurament dels Premis Princesa d'Astúries. "Leonor compon un missatge orientat a l'acció i a la capacitat d'escriure la història, i no de patir-la", apuntava.

Per la seva banda, la revista italiana Oggi enaltia la figura de l'hereva en el si de la institució. "Leonor és la solució als problemes de popularitat de la monarquia espanyola".

També la premsa alemanya, que fa temps que està rendida davant Leonor, s'ha fet ressò de la seva trajectòria acadèmica. Són nombrosos els articles que li ha dedicat fins i tot abans de complir la majoria d'edat. Des del seu 18 aniversari, gran part d'ells assenyalen les grans qualitats que l'hereva té per convertir-se en Cap d'Estat en un futur.