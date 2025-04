Gir radical a la Casa Reial en confirmar-se el rumor de la reina Letícia i Leonor

Leonor de Borbó va aparèixer fa uns dies a la portada d'una coneguda revista en biquini. L'hereva va ser fotografiada a les platges de Montevideo, Uruguai, enmig del seu recorregut amb el vaixell Juan Sebastián Elcano per Sud-amèrica. Ha estat ara quan ha transcendit què feia Letícia mentre la seva filla era objecte de comentaris en totes les tertúlies de la crònica social.

La dona de Felip VI es dirigia a un centre de bellesa ubicat al madrileny barri de Tetuán. En concret, la monarca va acudir a un establiment especialitzat en estètica natural. Un local en el qual el client pot optar per tractaments corporals i facials amb fórmules lliures de químics, perfums i colorants.

Letícia va intentar passar desapercebuda el mateix dia que les revistes mostraven a Leonor en biquini

L'asturiana va intentar sense èxit passar desapercebuda amb un pentinat al qual no ens té acostumats i unes ulleres de sol que tapaven el seu rostre. Les instantànies publicades el passat dimecres en una coneguda revista mostraven la mare de la princesa Leonor parlant per telèfon en tot moment. Amb gest seriós, Letícia caminava molt concentrada en la conversa.

Després d'aquestes imatges, la reina es va deixar veure dies després en un acte públic. La dona de Felip VI va acudir al Congrés dels Diputats a l'acte pel Dia Internacional del Poble Gitano. Letícia es va mostrar totalment serena a la seva arribada al Palau de les Corts, una actitud que va mantenir durant tot el temps que va durar l'acte.

Res a veure amb l'actitud seriosa que sí va demostrar el rei Felip uns dies abans. El pare de la princesa d'Astúries visitava la Universitat Alfonso X el Savi de Madrid just el mateix dia que veien la llum les imatges de Leonor en biquini.

Casa Reial ja es va posicionar sobre les imatges de la princesa Leonor en un centre comercial

Si bé Casa Reial no s'ha pronunciat sobre la publicació de les citades imatges, és evident que no es tracta d'un testimoni gràfic que agradi als reis. La institució s'esforça per vetllar per la privacitat de la princesa Leonor quan aquesta no es troba complint amb el seu deure com a hereva.

Cal recordar que recentment des de la Zarzuela es va denunciar la difusió d'unes imatges de Leonor preses en un centre comercial a Xile. Unes fotografies captades novament durant una activitat privada davant les quals la Casa Reial sí s'ha pronunciat.

El vaixell Juan Sebastián Elcano encara té per davant diversos ports en els quals atracar. Caldrà esperar per veure si transcendeixen més imatges de Leonor més enllà dels seus compromisos com a guardamarina. Una delicada circumstància que ni el rei Felip VI ni tampoc la reina Letícia esperen, però el fet d'evitar-ho, a la vista està, no està completament al seu abast.