El rei Joan Carles confirma el que molts sospitaven de Jaime de Marichalar

Jaime de Marichalar i la infanta Elena haurien complert fa uns dies tres dècades de casats si no s'hagués trencat el seu matrimoni. Una data que no han pogut celebrar junts i després de la qual el rei Joan Carles ha revelat el que en realitat pensa del que va ser el seu gendre. Segons l'emèrit, el que més destaca de l'exduc de Lugo és la seva discreció, així com la seva capacitat per mantenir-se allunyat de la vida mediàtica.

Va ser el 2010 quan la germana de Felip VI es va divorciar legalment del pare dels seus dos fills. Des de llavors Jaime de Marichalar ha sabut mantenir-se en un discret segon pla lluny dels focus.

Res a veure amb el que ha succeït anys després amb Iñaki Urdangarin. El basc, exmarit de la infanta Cristina, va protagonitzar el 2022 unes imatges en què apareixia de la mà amb una dona que no era la mare dels seus fills. Unes instantànies que van ser molt comentades i que van convertir l'exduc de Palma en protagonista d'infinitat de titulars.

El rei Joan Carles deixa clar si aprova o no l'actitud de Jaime de Marichalar

Així, el recent comentari de Joan Carles, que es va produir en una trobada distesa, demostra l'opinió que manté de les exparelles de les seves filles. L'avi de la princesa Leonor, que viu a Dubai des que va decidir exiliar-se voluntàriament, manté amb les infantes Elena i Cristina una "una relació idíl·lica i meravellosa. Són un suport per a ell", afirmen fonts de l'entorn de l'emèrit.

Encara que durant el seu matrimoni amb la infanta Elena va tenir un paper destacat en l'agenda de la família reial espanyola, Marichalar des del seu divorci ha sabut mantenir-se en un segon pla. Després de la ruptura, el pare de Victòria Frederica de Marichalar va optar per un perfil més reservat. Centrat en els seus negocis, l'exduc manté la seva activitat com a assessor de firmes de luxe i exerceix un paper rellevant en l'alta societat, però sense l'exposició pública d'aleshores.

Jaime de Marichalar continua residint en una zona exclusiva de la capital i conserva el seu cercle d'amistats dins del món aristocràtic i empresarial. Sovint assisteix a actes relacionats amb l'art i la moda, però no sol concedir entrevistes ni fa declaracions públiques. Una actitud que el pare de Felip VI ha elogiat, deixant clar que per a ell la discreció és un valor important.

Joan Carles I aplaudeix la discreció de Jaime de Marichalar des que es va separar de la seva filla

Tot i així, l'exduc de Lugo s'ha deixat veure amb la seva filla Victòria Frederica en esdeveniments d'alta costura i festes exclusives. A més, pare i filla han mostrat tenir una gran complicitat no només a prop de les passarel·les, sinó també a les places de toros.

La tauromàquia és una tradició a la Família Reial que Marichalar ha inculcat també als seus fills. Una decisió que segur és molt aplaudida per l'emèrit, qui ha mostrat la seva afició per l'espectacle taurí en infinitat d'ocasions.

No obstant això, aquesta no és la raó per la qual Joan Carles aplaudeix el seu exgendre. El monarca si alguna cosa destaca és que Marichalar, amb el pas dels anys, ha sabut mantenir-se en el lloc que li corresponia.