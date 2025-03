Confirmat el rumor de Jaime de Marichalar, ex de la infanta Elena: existeixen imatges

Jaime de Marichalar torna a convertir-se en el centre de totes les mirades després de les últimes imatges que han vist la llum. Gràcies a elles, s'ha confirmat un dels rumors més sonats sobre la vida sentimental de l'exmarit de la infanta Elena.

Després del seu divorci de la germana de Felip VI, les relacions sentimentals de Marichalar han estat tot un misteri. No obstant això, fa dos anys, se'l va relacionar amb una dona rossa, cosa que ell mateix va desmentir públicament.

Ara, i encara que fa un temps que està allunyat del focus mediàtic i dels escàndols dels seus fills Froilà i Victòria Frederica, Jaime de Marichalar ha reaparegut a ARCO.

No és un secret per a ningú que l'exmarit de la infanta Elena és un gran apassionat de l'art i de la moda. Motiu pel qual no ha volgut perdre's aquest esdeveniment per res del món.

Per això, aquest dilluns 10 de març, s'ha deixat veure per les instal·lacions d'IFEMA, gaudint de la Fira Internacional d'Art Contemporani de Madrid en companyia d'algú especial.

Segons es pot veure a les fotos que ha publicat l'agència de notícies Europa Press, Jaime de Marichalar ha reaparegut al costat de la mateixa dona rossa de fa dos anys. No obstant això, tal com va confirmar en el seu dia, només es tracta d'una cosina seva amb qui té una excel·lent relació.

Unes fotos confirmen el sonat rumor sobre la vida privada de Jaime de Marichalar

Fa aproximadament dos anys, Jaime de Marichalar va ser enxampat en una actitud de la més còmplice al costat d'aquesta dona pels carrers de Madrid. Una estampa que es va produir després d'un sopar privat.

No obstant això, l'exmarit de la infanta Elena no va trigar a aclarir que tan sols es tractava d'una de les seves cosines. Ara, i malgrat aquests rumors, l'excunyat del rei Felip VI ha reaparegut al seu costat a ARCO.

Ambdós han recorregut el recinte firal junts, gaudint de les propostes dels artistes i galeries d'art més importants del moment. Una estampa en què es pot apreciar la proximitat i complicitat que existeix entre Jaime de Marichalar i el seu familiar.

Per la seva banda, l'exmarit de la infanta Elena ha intentat en tot moment passar desapercebut. Tant és així que no s'ha tret les ulleres de sol, ni tan sols quan van parar a descansar, moment en què se l'ha vist conversant amb una amiga.

La reaparició de Jaime de Marichalar s'ha produït just després de l'última informació que ha compartit La Razón. Aquest diari ha posat sobre la taula l'evident distanciament que s'ha produït entre ell i el seu fill Froilà des que es va mudar a Abu Dhabi fa dos anys.