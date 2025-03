Pilar Eyre destapa el veritable estat de salut del rei Joan Carles: 'Està impedit'

Joan Carles, figura clau en la història d'Espanya, ha estat al centre de nombrosos titulars des de la seva abdicació el 2014. Després de diversos anys de regnat, la seva sortida de l'escena pública va estar marcada per diverses controvèrsies.

Un fet que el va portar a la seva marxa a Abu Dhabi, on resideix des de llavors. Si bé la figura de Joan Carles continua sent un tema recurrent als mitjans, la seva vida privada, la seva salut i les seves relacions personals continuen sent un misteri en molts aspectes.

Aquest dimecres, Pilar Eyre, ha visitat el programa Tot es mou, presentat per Helena Garcia Melero. D'aquesta manera, l'escriptora ha posat llum sobre el veritable estat de salut de Joan Carles i altres aspectes de la seva vida personal.

Pilar Eyre ha destapat el veritable estat del rei Joan Carles

Durant la seva intervenció, Eyre ha parlat sobre les especulacions recurrents sobre la salut de Joan Carles I. Segons la periodista, circulen rumors constants sobre el deteriorament físic del rei emèrit, especialment sobre la seva situació a Abu Dhabi.

Tanmateix, Eyre ha desmentit algunes d'aquestes informacions. "Corren rumors cíclics que està molt malament, que està a Abu Dhabi tan avorrit, que està fatal... I jo he parlat amb gent molt directa i la veritat és que em deien que no té cap malaltia alarmant".

Malgrat aquests rumors, Eyre ha aclarit que el rei Joan Carles no pateix cap malaltia greu a curt termini. No obstant això, ha reconegut que es troba en una situació física compromesa.

"Està impedit, els seus amics em deien directament que està impedit i va amb cadira de rodes, però no té cap malaltia amb la qual a curt termini li pugui passar alguna cosa". Amb aquestes declaracions, tot fa pensar que no hi ha perill immediat per a la seva salut.

Joan Carles viu amb Marta Gayà

Quant a la seva vida personal, Pilar Eyre també ha abordat la relació del rei emèrit amb Marta Gayà, una de les seves amants més conegudes. La periodista ha revelat que, malgrat els anys que han passat, Gayà continua sent una figura important en la vida de Joan Carles.

Segons Eyre, la parella viu a Cologny, una exclusiva localitat a prop de Ginebra, a Suïssa. Allà, passen els dies junts en el que sembla ser una convivència tranquil·la i allunyada dels focus.

No hi ha dubte que el nom de Marta Gayà és gairebé tan famós com el de la reina Sofia. Sigui com sigui, la relació continua sent una part integral de la vida del rei emèrit, que sembla haver trobat consol en la seva companyia en els seus últims anys.