El secret del príncep Guillem i Kate Middleton: El mateix que el rei Carles III

L'autor Tom Quinn ha revelat detalls molt poc coneguts sobre la Família Reial britànica en el seu nou llibre Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants. Per a aquesta obra, l'escriptor va parlar amb diversos ex empleats de la Casa Reial. Les declaracions que va obtenir no han deixat indiferent a ningú.

Confessions des de dins del Palau

Segons els testimonis, Carles III d'Anglaterra és descrit com algú "bastant pacífic, però amb la metxa curta". Del príncep Andreu es burlen per la seva obsessió amb alinear peluixos i, de Camilla, es destaca la seva falta d'interès per les funcions reials. En relació amb els prínceps de Gal·les, la informació va ser més difícil d'obtenir.

Tot i així, diversos empleats van confirmar l'estil proper que Kate i Guillem apliquen en la criança dels seus fills. També van revelar quelcom que ja havia avançat Harry en les seves memòries: la propensió del príncep Guillem a patir rabietes.

Guillem, reflex del temperament de Carles III

Un ex treballador ho va deixar clar: Guillem és, en molts sentits, el reflex del seu pare. N'hi ha prou de recordar un moment de la coronació de Carles III, quan es va mostrar visiblement molest després de tacar-se amb tinta en signar un document. Aquesta actitud, diuen, també es repeteix en el seu fill.

Un antic membre del servei va donar la seva versió al respecte. "Les persones que tenen tot fet des de la infància tendeixen a ser bastant malcriades i propenses a atacs d'irritació". "No tenen ni idea de la feina que suposa rentar i planxar, polir i cosir, mai no ho han fet", va afegir.

"No sé on estaria Guillem sense Kate, ella el calma quan es posa una mica díscol, diu que de vegades ha de tractar-lo com a un quart fill". Encara que en públic sempre mostra un rostre amable, en privat, Guillem s'irrita amb facilitat: quan alguna cosa no surt com ell espera, perd els nervis. El seu caràcter explosiu s'activa davant qualsevol imprevist i es mostra incapaç de gestionar les seves rabietes.

El príncep Guillem: un adult amb moltes emocions per gestionar

El passat 21 de març, Quinn va detallar aquestes revelacions en una entrevista amb Fox News. Allà va explicar que una de les coses que més pot desestabilitzar el príncep és que les coses no surtin com ell vol. "De vegades Guillem té petites rabietes i irritacions si les coses no es fan com ell vol (com a hereu del tron britànic)", va afirmar.

També va afegir que aquestes reaccions han estat menys freqüents amb el pas dels anys. No obstant això, va matisar que aquesta necessitat emocional roman. "Ell seguia sent un nen emocionalment necessitat que va créixer i es va convertir en un adult emocionalment necessitat", va explicar Quinn.

Els comentaris dels empleats i les reflexions de l'autor revelen un costat desconegut del príncep de Gal·les. Un home que carrega amb la pressió del futur tron, però també amb ferides emocionals no del tot superades.