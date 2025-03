Indignació amb Jaime de Marichalar pel que ha fet amb Victòria Frederica

Jaime de Marichalar torna a convertir-se en el centre de totes les crítiques per l'últim que ha fet quan li han esmentat el nom de Victòria Frederica. "Deixeu-me, si us plau!", ha dit l'exmarit de la infanta Elena, visiblement enfadat amb la premsa.

Després d'una temporada allunyat del focus mediàtic, l'aristòcrata ha reprès la seva vida pública. Tant és així que, en els últims dies, hem pogut veure'l juntament amb la seva filla en l'última desfilada de Christian Dior a la Setmana de la Moda de París. A més, ha assistit a la Fira d'Art Contemporani de Madrid amb una dona rossa.

Ara, Jaime de Marichalar s'ha tornat a deixar veure en un esdeveniment molt especial. Aquest dimecres, 12 de març, el pare de Victòria Frederica ha assistit a la 37a edició del premi internacional de poesia de la Fundació Loewe. Acte que s'ha celebrat a l'Hotel Ritz de Madrid.

Com cada any, aquesta cita és imprescindible en el seu calendari. No obstant això, en aquesta ocasió, l'exmarit de la infanta Elena s'ha hagut d'enfrontar a una situació incòmoda, i tot arran de les incòmodes preguntes de la premsa.

Diversos reporters s'han acostat a Jaime de Marichalar per interessar-se pel creixent protagonisme mediàtic de la seva filla, Victòria Frederica. Moment en què l'aristòcrata no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de saltar pels aires.

Jaime de Marichalar salta pels aires quan li pregunten per la seva filla, Victòria Frederica

Durant tots aquests anys, Jaime de Marichalar ha evitat fer qualsevol mena de declaració relacionada amb la seva família. De fet, des que el novembre de 2007 va anunciar el seu "cessament temporal de la convivència" amb la infanta Elena, sempre s'ha mantingut en silenci i en un discret segon pla.

Una postura que ara hem tornat a veure durant la 37a edició del premi internacional de poesia de la Fundació Loewe. L'aristòcrata s'ha mostrat d'allò més incòmode i tens davant les preguntes dels mitjans de comunicació.

Durant aquest esdeveniment, un equip d'Europa Press s'ha acostat a ell per preguntar-li què opina sobre el creixent protagonisme de Victòria Frederica. I és que, avui dia, no només està triomfant en el món de la moda, sinó també en la petita pantalla gràcies a la seva participació a El Desafío.

Tant és així que, quan els reporters li han esmentat el nom de la seva filla, Jaime de Marichalar ha esquivat ràpidament el tema: "Jo no tinc res mai a explicar".

No obstant això, el que realment ha generat una gran indignació ha estat el gest que ha tingut a continuació amb els reporters. I és que, sense pensar-s'ho dues vegades, el pare de Victòria Frederica els ha apartat amb la mà. "Si us plau, deixeu-me, si us plau!", ha dit molt molest.