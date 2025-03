Alejandro Sanz reapareix a Miami al costat de Carlos Alcaraz i alimenta els rumors

Alejandro Sanz acaba d'alimentar amb una foto tots els rumors sobre la bona relació que té amb Carlos Alcaraz. Alcaraz va viatjar a Miami per disputar un partit contra el belga David Geffen, davant del qual va caure derrotat. Alejandro no es va voler perdre l'encontre i va acudir a la pista per donar-li ànims.

Juntament amb ell, també va acudir la cantant Vanesa Martín, qui comparteix pla amb el cantant i el tenista. Aquesta vegada el d'El Palmar no va aconseguir la victòria, però sí que es va endur una abraçada i la confirmació de la seva amistat amb Alejandro Sanz.

Alejandro Sanz confirma una última hora de Carlos Alcaraz

Fa temps que el nom de Carlos Alcaraz figura entre els millors del tenis professional. Després de la retirada de Nadal, el murcià està destinat a fer història com en el seu dia va fer el de Manacor. Ningú se'l vol perdre, tampoc Alejandro Sanz, qui ha confirmat una última hora sobre Alcaraz.

Mitjançant una storie, el cantant de Corazón Partío ha alimentat els rumors sobre la bona relació que manté amb Carlos. Tots dos han reaparegut junts a Miami, on Alcaraz ha disputat un encontre contra David Geffen en el marc dels Masters 1.000. Lamentablement, el murcià va perdre contra el belga, aconseguint amb això baixar la seva puntuació en el rànquing de l'ATP.

Alejandro no va voler perdre's l'encontre i va acudir a la pista per donar suport a l'espanyol. Així ho confirma la imatge que l'artista ha compartit en el seu perfil d'Instagram juntament amb la cantant Vanesa Martín. Sanz té la seva residència fixada a Miami, per la qual cosa no va voler perdre's l'ocasió de veure Alcaraz i mostrar-li el seu suport.

No és la primera vegada que ho fa, quan Carlos va guanyar el primer Grand Slam de la seva carrera amb 19 anys, Alejandro el va felicitar públicament. "Felicitats Carlos, que gran ets en tots els aspectes, que orgull de persona", va publicar. Ara, Sanz confirma aquesta bona relació amb una nova publicació que demostra la seva amistat i admiració per Alcaraz.

Alejandro Sanz i la seva admiració per Carlos Alcaraz

Amb 19 anys, Carlos Alcaraz va aconseguir un dels seus majors èxits sent el tenista més jove en guanyar un Grand Slam. Aquesta victòria situava el murcià com el clar successor de Nadal qui, amb orgull, li va cedir el pas després de la seva retirada. Tots dos van disputar junts els Jocs Olímpics de París, els últims de Rafa i els primers d'Alcaraz.

Va començar així l'ascens meteòric d'un Carlos que, amb treball i perseverança, va aconseguir complir el seu somni. Desenes de rostres coneguts es van rendir davant d'ell i Alejandro Sanz ha estat un d'ells. Sanz ha expressat en diverses ocasions la seva admiració pel jove tenista, en veure en ell un gran futur.

No va encaminat, doncs, malgrat aquesta última derrota, el d'El Palmar encara té per davant una llarga trajectòria. La interacció entre ells ha estat visible a través de les xarxes socials, on Sanz ha expressat públicament la seva admiració per Alcaraz.

Junts han posat davant dels seus seguidors demostrant amb això el vincle que els uneix. Si bé Sanz no pot assistir a tots els partits, aquesta vegada a Miami ha estat diferent. Alejandro ha aprofitat que Carlos disputava un partit a la ciutat on resideix i s'ha acostat a veure'l.

A més, no es tractava d'un encontre qualsevol. Carlos disputava el Miami Open, un dels encontres més rellevants en el tenis professional. Per desgràcia, va caure derrotat en la primera ronda, quedant totalment eliminat.

Alcaraz va abandonar Miami molt abatut i afectat pel seu fracàs. "Perdre en primera ronda fa molt de mal", ha reconegut. L'únic consol que li queda és haver pogut trobar-se amb Alejandro de qui, sens dubte, ha rebut una gran abraçada d'ànim.