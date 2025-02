Ningú esperava el que Pilar Vidal ha confirmat sobre la vida privada de Manu Tenorio

Pilar Vidal ha revolucionat el plató d'Espejo Público en confirmar una dada que ningú esperava sobre la vida privada de Manu Tenorio. Sense pèls a la llengua, la periodista ha assegurat que "és un cantant, és un conqueridor".

Arran de tota la polèmica que s'ha generat al voltant d'Iker Casillas, altres rostres coneguts s'han vist també afectats. Tant és així que s'ha començat a comentar les tàctiques que utilitzen a l'hora d'interactuar íntimament amb altres persones.

Aquest mateix dijous, Espejo Público ha dedicat part de la seva emissió del matí a analitzar més detingudament el cas de Manu Tenorio. De fet, no han tingut manies en fer una divertida comparació entre el cantant i l'exfutbolista: "Manu Tenorio es fa un Iker?".

Durant el debat, tots els col·laboradors han tingut l'oportunitat d'opinar sobre la darrera informació que ha sortit a la llum sobre l'artista. No obstant això, ha estat Pilar Vidal qui ha deixat més d'un sense paraules.

La col·laboradora de televisió no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de confirmar en directe una inesperada informació sobre la vida privada de Manu Tenorio.

Pilar Vidal sorprèn en confirmar una dada sobre la vida privada de Manu Tenorio

Tal com ha transcendit en les últimes hores, Manu Tenorio estaria utilitzant les xarxes socials per lligar amb altres dones, tot i portar anys casat amb Silvia Casas. Una informació que, com era d'esperar, ha generat un gran enrenou al seu voltant.

Tant és així que els col·laboradors d'Espejo Público no han deixat passar l'ocasió per donar la seva opinió sobre aquesta inesperada bomba. Moment en què Pilar Vidal ha deixat al descobert una inesperada informació sobre la vida privada del cantant.

Després que Susanna Griso assegurés que Manu Tenorio "és molt afectuós", la col·laboradora de televisió ha aprofitat l'ocasió per defensar l'artista públicament.

"Ho és, davant meu ahir, per exemple, estàvem bromejant al plató i... Ei, que és un cantant, és un conqueridor", ha assegurat Pilar Vidal, provocant una reacció immediata en Gema López: "És que és pitjor la defensa…".

En aquell moment, i en un intent per protegir la imatge pública de Manu Tenorio, la col·laboradora de televisió ha assegurat que el cantant vol "un munt" a la seva dona:

"Coneixem el matrimoni, sabem que s'estimen un munt, que han passat per totes les situacions i, tot i això, segueixen units. O sigui, hi ha parelles que de l'adversitat troben la manera i aquesta n'és una d'elles".

A més, i per sorpresa de molts espectadors, Pilar Vidal no ha tingut manies en deixar al descobert una dada més sobre la vida més personal de Manu Tenorio. Tal com ella mateixa ha assegurat, abans d'això, "van passar altres coses" dins del matrimoni, però sempre han arreglat les seves diferències.

No obstant això, aquestes paraules no han acabat de convèncer Gema López. Tant és així que li ha preguntat a la seva companya com reaccionaria ella si s'assabentés que el seu marit li escriu a una altra dona que "està tremenda".

Davant d'aquest dilema, Pilar Vidal ha assegurat que li demanaria explicacions a la seva parella. No obstant això, també ha deixat clar que Silvia Casas "no és gelosa". "A més, és que està amb un cantant", ha afegit a continuació.