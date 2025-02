Mariano i Juan, fills de Mariano Rajoy, es neguen a fer el pas definitiu a Espanya

Aquesta nit, Mariano Rajoy seu al plató de El Hormiguero per promocionar el seu nou llibre, una visita que ha posat sobre la palestra als seus fills, Mariano i Juan. No obstant això, i malgrat la fama i popularitat del seu pare, ambdós es neguen a fer el pas definitiu: abandonar el seu anonimat.

No hi ha cap dubte que l'exlíder del PP ha estat una de les figures més importants de la política actual del nostre país. No obstant això, la seva vida privada sempre s'ha mantingut allunyada del focus mediàtic. I tot arran de la decisió que van prendre la seva dona i fills de romandre sempre en un discret segon pla.

Tant és així que, fins a la data, els seus dos fills, Mariano i Juan, s'han negat a deixar de banda el seu anonimat per convertir-se en persones conegudes. De fet, i malgrat que han rebut ofertes per part de la premsa, ambdós han decidit desenvolupar les seves carreres professionals amb total discreció.

No obstant això, aquesta important decisió no ha impedit que, durant tots aquests anys, hagin sortit a relluir algunes dades relacionades amb la faceta més íntima de Mariano Rajoy. Va ser el 1993 quan el polític va conèixer la que seria la dona de la seva vida, Elvira Fernández.

Malgrat la seva diferència d'edat de deu anys, ambdós van sentir un amor a primera vista només veure's. Una història d'amor que, quatre anys més tard, va acabar passant per l'altar. Fruit del seu amor van néixer els seus dos fills, Mariano i Juan, que avui dia prefereixen portar les seves vides lluny del focus mediàtic.

Tot sobre Mariano i Juan, els desconeguts fills de Mariano Rajoy que es neguen a abandonar el seu anonimat

Encara que són persones anònimes i no volen participar en la vida pública, durant aquests anys han sortit a relluir diverses dades sobre Mariano i Juan, els fills de Mariano Rajoy.

El 1999, Mariano Rajoy i Elvira Fernández van donar la benvinguda a Mariano Jr. No obstant això, no va ser fins sis anys després quan el matrimoni va decidir tenir a Juan, el seu fill petit.

Malgrat que del benjamí de la família amb prou feines han transcendit dades, del seu germà se sap que va ser un excel·lent estudiant. Tal com ha transcendit, el jove parla a la perfecció anglès i francès.

El fill de Mariano Rajoy va estudiar a l'elitista British Council School, situat a la localitat madrilenya de Pozuelo de Alarcón. Posteriorment, va començar la seva etapa universitària a la Universitat Pontifícia de Comillas, on va cursar el grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Relacions Internacionals.

El 2018, el germà de Juan va realitzar unes pràctiques a Brussel·les al gabinet de l'italià Antonio Tajani, aleshores president del Parlament Europeu. Durant aquesta etapa, es va encarregar de traduir i analitzar documents relacionats amb Amèrica Llatina i les eleccions presidencials.

L'any següent, aquest jove de 25 anys va tornar a repetir l'experiència, però aquesta vegada treballant al costat del vicepresident del Partit Popular Europeu (EPP), Esteban González Pons.

Més endavant, el fill de Mariano Rajoy va realitzar una beca a la consultora nord-americana Oliver Wyman, a la seva seu de Madrid. Des de fa més de dos anys, ha exercit diferents rols a Visa.

Actualment, Maríano Jr. forma part de l'equip de desenvolupament de negocis Fintech, on treballa en l'enfortiment de relacions amb empreses de tecnologia financera.

A més, i per si això fos poc, és un gran aficionat als esports, sent els seus favorits el bàsquet i la vela. No obstant això, també li encanta veure els partits de futbol al costat del seu pare.