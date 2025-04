La princesa Leonor i la infanta Sofia prenen una trista decisió per a la Família Reial

La princesa Leonor i la infanta Sofia fa tres anys que estan distanciades a causa de les seves obligacions. Les filles dels reis Felip i Letícia van deixar enrere l'època en què convivien al Pavelló del Príncep situat al Palau de la Zarzuela. Ara, després de sortir a la llum la decisió presa per la infanta Sofia amb el seu futur, sembla que ella i la seva germana continuaran cadascuna el seu camí lluny de casa.

Aquesta setmana es coneixia que la segona filla dels reis no seguirà el camí militar de Leonor. Per contra, la infanta Sofia començarà previsiblement al setembre els seus estudis universitaris.

Cal destacar que en cas que Sofia hagués optat per incorporar-se a l'exèrcit podria haver coincidit en algun moment amb la seva germana. El cert és que Casa Reial va confirmar aquesta setmana que la jove no s'incorporarà a cap de les acadèmies militars ni rebrà cap instrucció castrense.

Encara que no s'ha fet públic el grau que seguirà, s'especula que podria orientar-se cap a estudis en l'àmbit de les Relacions Internacionals, les Ciències Polítiques o alguna carrera tecnològica.

L'hereva i la seva germana han decidit prendre camins separats

A més, tot apunta que Sofia començarà la seva etapa universitària a milers de quilòmetres d'Espanya. Els Estats Units podria ser la destinació escollida per la qualitat del seu sistema educatiu. Però a més també per l'oportunitat que tindria la infanta de mantenir un perfil discret i gaudir de la privacitat amb la qual no compta al nostre país.

Sigui quina sigui la carrera que esculli, la neta menor dels emèrits, segona en la línia successòria, podria compaginar el seu paper institucional amb una formació adaptada als seus interessos.

La infanta Sofia ha decidit no seguir els passos de Leonor a l'exèrcit

Més enllà de l'opció que esculli, el que és segur és que Sofia i la seva germana gran, la princesa Leonor, seguiran separades geogràficament. En uns mesos l'hereva ingressarà a l'Acadèmia General de l'Aire i de l'Espai de San Javier a Múrcia.

Un fet que provocarà que les germanes només es puguin veure en vacances o en actes oficials que exigeixin la presència de totes dues.

Aquest és un any transcendental per a la filla menor dels reis que està a punt d'acabar segon curs de batxillerat al UWC Atlantic College de Gal·les. Poc després que finalitzin les vacances de Setmana Santa Sofia complirà 18 anys. Serà un mes després quan es graduï juntament amb els seus companys d'internat en una cerimònia que serà el punt final d'una etapa.

Sofia i Leonor tindran oportunitat aquest estiu de gaudir d'unes setmanes de descans. Serà aquest el moment en què passin temps juntes i comparteixin aquelles confidències que fins aleshores estan guardant.