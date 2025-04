Última hora sobre el matrimoni dels reis Felip i Letícia: ja està tot decidit

Felip de Borbó i la seva dona Letícia Ortiz es van deixar veure aquest dimarts al Congrés dels Diputats per presidir l'acte commemoratiu del Dia Internacional del Poble Gitano. Un esdeveniment en el qual es commemoraven els 600 anys de la seva arribada a la península Ibèrica, i en el qual els monarques no van poder ocultar com està el seu matrimoni.

Els reis, que es van deixar veure molt còmplices, es van mostrar relaxats i somrients mentre es fotografiaven amb els presents. Cada cop amb més freqüència, Felip i Letícia fan gala de la seva proximitat i naturalitat, a més de realitzar gestos entre ells que deixen a la vista la bona relació que mantenen. Mirades, discretes frases a l'oïda, així com un llenguatge corporal que denota, sens dubte, confiança.

Felip i Letícia deixen a la vista com està el seu matrimoni en el seu últim acte públic

És cert que els pares de la princesa Leonor solen mostrar sobrietat en els actes i seguir el protocol. Però també és habitual veure'ls compartint confidències, rient o fins i tot saltant-se el protocol en alguns moments fent gala de la naturalitat que els caracteritza.

L'esdeveniment del passat dimarts va ser el primer en el qual la reina va aparèixer després de la publicació de les instantànies en bikini de la princesa Leonor en una platja de l'Uruguai. Unes imatges que no haurien agradat als reis.

De fet, va transcendir que Felip VI s'havia sentit dolgut perquè enfosqueixen la feina que està realitzant l'hereva. Es va comentar també que Letícia estava molesta per l''assetjament constant' que rep la seva filla gran.

Més enllà de les fotos de l'hereva, és un fet que els reis travessen un bon moment com a parella. En els últims actes conjunts que han protagonitzat s'ha vist el rei especialment carinyós en públic amb Letícia. La reina, per la seva banda, li correspon, però, sent més vergonyosa, d'una manera més subtil.

És habitual que el rei Felip es mostri especialment carinyós amb la seva dona

Que el fill de l'emèrit agafi la seva dona per la cintura o li ofereixi el seu braç perquè s'hi recolzi, mostra un rei proper, amable i molt espontani. Més de dues dècades han passat d'aquell 22 de maig de 2004 en què l'hereu al tron i la periodista de Televisió Espanyola contreien matrimoni.

Al llarg de tots aquests anys els gestos de carinyo entre ambdós han estat habituals. Com quan es van desplaçar fins als Països Baixos i la reina Letícia va patir una dolorosa recaiguda en el neuroma de Morton que pateix.

Va ser llavors quan el monarca es va mostrar especialment atent a la seva dona, a la qual va envoltar amb els seus braços, potser per servir-li de suport conscient del mal moment que estava travessant. Un gest d'amor que la reina va rebre de bon grat i que demostra la unió que hi ha entre ells.