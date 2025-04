Antonio David Flores torna a la càrrega i desvela el que ningú sap de Rocío Carrasco

Antonio David Flores està decidit a no callar res que tingui a veure amb la seva exdona Rocío Carrasco. El malagueny ha aprofitat el seu canal de YouTube per comentar davant dels seus seguidors un fet que li ha cridat l'atenció. En concret, Flores ha revelat el que hi ha darrere del nou projecte de Carrasco, qui ha fitxat per La familia de la tele.

El pare de Rocío Flores preguntava a les seves col·laboradores habituals quina era la seva opinió sobre la nova feina de la seva ex per la cadena pública. A més, es preguntava el perquè de l'absència d'aquesta en la presentació del magazín que va tenir lloc aquest dimarts.

Antonio David, després d'escoltar les intervencions de les seves companyes, prenia la paraula per compartir quina era la seva opinió sobre el tema. L'andalús va començar reconeixent que no li agradaria ser testimoni d'una trobada televisada en què les protagonistes fossin Rocío Carrasco i Marta Riesco.

Antonio David Flores adverteix de la situació que podria denunciar davant dels tribunals

Un fet que és previsible que succeeixi i en el qual, segons Flores, ambdues podrien disculpar-se i mostrar comprensió mútua. De produir-se, és possible que després "la meva família i jo rebem un atac", deixava caure el que va ser col·laborador de Telecinco.

"Això és el que no m'agradaria veure", deixava caure Antonio David Flores. I advertia: "En cas de ser així, hauré de prendre accions legals. No de forma penal, sinó de forma civil", afirmava taxatiu.

Al llarg de la seva intervenció, el pare de Rocío Flores es mostrava convençut que l'esmentada escena arribarà a produir-se. Un moment que l'espectador espera i que està en la línia del que els productors del nou espai busquen oferir a l'audiència.

Antonio David deixava clar que és conscient que el programa mantindrà "l'estratègia de la violència de gènere com a suposada denúncia que acaba convertida en un negoci". Una frase amb la qual recordava el que, segons ell, va succeir durant l'emissió del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Insistint en el que el públic ha presenciat en diferents espais de Mediaset com Sálvame, Antonio David Flores està segur que veurem novament el mateix a la cadena pública. "Serà el mateix que a Telecinco aquests últims anys", sentenciava.

Antonio David està convençut del paper que tindrà Rocío Carrasco en el seu nou espai

Caldrà esperar per veure com és la trobada televisada entre Marta Riesco i Rocío Carrasco en cas que es produeixi. Abans de l'estrena de La familia de la tele, la que va ser l'última parella coneguda d'Antonio David prenia la paraula en la presentació del nou espai.

Sense esquivar la pregunta de si es veuria compartint plató amb Rocío, Marta admetia que li encantaria poder tenir una bona relació amb ella. "La veritat és que tinc moltes ganes, no tinc cap problema", començava dient.

La madrilenya va reconèixer que s'havia equivocat amb Rocío i va llançar un desig: "tant de bo ens portéssim fins i tot bé". Unes paraules amb les quals obre la porta a un enteniment que no serà en absolut del grat de qui va ser la seva parella.