Tot canvia amb el que la reina Letícia ha fet amb la infanta Sofia a última hora

La reina Letícia ha sorprès amb el que últim que ha fet amb la infanta Sofia: assistirà a la seva graduació a Gal·les. Aquesta decisió reflecteix el seu compromís amb la seva filla menor en un moment crucial de la seva vida. La cerimònia de graduació se celebrarà el 24 de maig de 2025, amb Letícia a primera fila.

L'esdeveniment marcarà la fi d'una etapa educativa important per a la jove infanta que culminarà Batxillerat obrint la porta a la universitat. S'espera que la reina Letícia sigui la principal representant de la família reial a la graduació. Leonor no podrà assistir per trobar-se a Elcano i el rei Felip té un compromís oficial al qual no pot renunciar.

La reina Letícia confirma una última hora sobre la infanta Sofia

Amb l'escàndol de Leonor, la infanta Sofia es troba en un discret segon pla. La seva estada al UWC Atlantic College de Gal·les l'ha apartat de les últimes polèmiques de la seva família. Tanmateix, això està pròxim a canviar perquè al maig la filla menor de la reina Letícia haurà d'abandonar l'internat i tornar a la Zarzuela.

Abans haurà de graduar-se i és aquí on la reina ha sorprès amb el que ha fet amb la seva filla menor: assistirà a la seva graduació. El 24 de maig serà un dels dies més especials i rellevants en la vida de la infanta Sofia. La jove royal posarà fi a la seva etapa educativa amb una cerimònia on les famílies seran els convidats de luxe.

En el cas de la família reial espanyola, només la reina Letícia podrà acudir a la graduació de la infanta Sofia. Ni el rei Felip ni Leonor podran assistir pels seus respectius compromisos. En el cas de l'hereva, aquesta continua amb la seva formació a Elcano i en el cas de Felip ha de viatjar a l'Equador.

Per tant, serà la reina Letícia l'única representant de la família que estigui present en el dia més especial per a Sofia. Se sap que Letícia ha jugat un paper fonamental en l'educació i desenvolupament de les seves dues filles. Això es reflecteix en la presència de la reina a la graduació de Sofia, com a suport incondicional.

La reina Letícia, l'única que assistirà a la graduació de la infanta Sofia

Corria l'any 2023 quan la infanta Sofia, la reina Letícia i el rei Felip van assistir a la graduació de Leonor a Gal·les. Eren altres temps, i en aquella ocasió no hi va haver compromís oficial que evités que la família reial al complet assistís a la celebració.

En el cas de la infanta Sofia les coses són molt diferents. La seva germana, un dels seus principals pilars, no podrà acompanyar-la en un moment tan especial com serà la seva graduació. Tampoc ho farà el seu pare, qui la possessió del càrrec del nou president de l'Equador el mantindrà allunyat de Sofia.

Fonts properes a la Zarzuela afirmen que la infanta està al corrent d'aquestes absències i ha començat a assimilar-les. Per sort, la reina Letícia no serà baixa i sí que es trobarà a primera fila per veure a Sofia graduar-se. Serà ella l'encarregada de brindar-li a la infanta tot el seu afecte i suport en un dia tan especial.

Aquest acte de graduació no només marcarà la fi d'una etapa, sinó també el començament de noves oportunitats. A través d'aquest esdeveniment, la infanta Sofia s'endinsa en un futur ple de possibilitats. A diferència de Leonor, Sofia pot triar si desitja seguir els passos de la seva germana i obtenir formació militar o no.

Pel que sembla, la decisió està presa i la filla menor dels reis ha optat per un altre camí. El seu desig és començar els seus estudis universitaris i, tant Felip com Letícia, ho han acceptat.