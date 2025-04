Això és el que li criden a la princesa Leonor quan baixa de l'Elcano amb els militars

Leonor de Borbó va arribar a Valparaíso, a Xile, la matinada de dijous a divendres, una parada que es prolongarà fins al pròxim dimarts dia 8 d'abril. La princesa compleix aquests dies una intensa agenda que inclou saludar des del vaixell Juan Sebastián de Elcano. Al llarg d'aquesta travessia que va començar al gener a Cadis, l'hereva ha estat rebuda amb víctors al crit de 'Guapa!', 'Visca Espanya!' i 'Visca la princesa!'

Una gran rebuda per part de qui han tingut l'honor de veure-la pujada a l'embarcació en la qual Leonor de Borbó estarà a bord cinc mesos. Aquesta parada serà la primera després de la denúncia que des de Casa Reial van interposar després de la difusió d'unes imatges de Leonor en un centre comercial de Xile.

Però també la primera vegada en què Leonor aparegui després de la recent publicació de les seves fotos en biquini. Unes fotografies en què es pot veure la filla dels reis Felip i Letícia durant una jornada de descans que va gaudir amb alguns dels seus companys de l'Elcano.

Leonor és conscient del que significa el que escolta quan l'Elcano arriba a port

El cert és que l'expectació en totes i cadascuna de les aparicions de la neta del rei emèrit va en augment. Tant és així que van ser milers les persones que van fer cua a Las Palmas per estar a prop de Leonor en la jornada de portes obertes del vaixell Elcano. Persones de totes les edats i famílies senceres van esperar per intentar veure, sense èxit, l'hereva.

És habitual que moltes persones sentin interès i gran il·lusió al veure en persona la filla del rei Felip VI. Leonor és una jove molt estimada i això queda palès en cadascuna de les seves aparicions públiques. Ara, els crits que se senten quan arriba a port, confirmen que compta amb el beneplàcit de qui acudeixen a conèixer-la.

La princesa Leonor és aclamada per la gent quan l'Elcano atraca

Ara, quan finalitzi aquesta escala a Valparaíso, Leonor i la resta de companys posaran rumb nord fins a El Callao, Perú. Allà atracaran del 18 al 22 d'abril, coincidint amb la Setmana Santa.

Serà la primera Pasqua que Leonor passi lluny de Madrid i de la seva família. L'hereva, a més, no estarà al costat de la seva germana Sofia quan aquesta assoleixi la majoria d'edat el 29 d'abril. Per aleshores, Leonor es trobarà al Pacífic de camí a Panamà, on arribarà el 3 de maig.

Al llarg d'aquests mesos en alta mar, Leonor està intensificant la seva formació marinera, naval i militar. Però també l'acadèmica, ja que, igual que els seus companys, rep entre cinc i vuit hores de classe al dia. Un aprenentatge en què a més és fonamental la formació tant humanística com social que li servirà el dia de demà a Leonor per ser reina d'Espanya.