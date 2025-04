Un portaveu de la Casa Reial confessa la veritat sobre la infanta Sofia: 'És molt...'

Un portaveu de Casa Reial ha desvelat per fi totes les incògnites al voltant de la infanta Sofia i el seu futur: no hi ha res decidit. La font afirma que "és molt aviat" per prendre una decisió ferma atès que "s'estan considerant diverses opcions". A diferència de Leonor, Sofia no està obligada a formar-se militarment, cosa que li obre les portes a explorar altres escenaris.

Per ara el que sí que està confirmat és que la infanta Sofia abandonarà l'internat de Gal·les al maig. Un cop finalitzats els seus estudis de Batxillerat, el següent pas seria la universitat, però, com apunten les fonts, no hi ha res decidit.

Casa Reial desvela la veritat sobre el futur de la infanta Sofia

El futur de la infanta Sofia es presenta ple d'opcions. Actualment, està cursant el segon any del batxillerat internacional a UWC Atlantic College i està llesta per graduar-se al maig. A mesura que s'acosta aquest moment, les especulacions sobre el seu següent pas en la vida són inevitables i continuen sent un tema d'interès.

En aquest sentit, un portaveu de Casa Reial ha fet un pas endavant confessant la veritat sobre la infanta Sofia: no hi ha res decidit. La Zarzuela ha explicat a la revista Lecturas en primícia que encara "és molt aviat" per determinar el futur de Sofia. El motiu es troba en el fet que, a diferència de Leonor, la seva germana disposa de "diverses opcions" per triar.

Molts creuen que la infanta hauria de seguir els passos de Leonor, especialment en el relacionat amb la formació militar. Encara que el seu futur no estigui lligat necessàriament a la monarquia, la possibilitat que exerceixi un rol important en el futur d'Espanya és significativa. No obstant això, aquesta opció sí que és descartada per Casa Reial: "Avui dia no es contempla la possibilitat d'una formació militar per a ella".

Segons les últimes informacions, la infanta ha optat per continuar els seus estudis a la universitat. Una opció que és del grat dels reis que ja estarien buscant possibles centres internacionals per a Sofia. D'aquesta manera, continuaria amb una formació acadèmica internacional com ha vingut desenvolupant a Gal·les.

La infanta Sofia es decanta per continuar estudiant

A mesura que s'acosta el final del seu batxillerat internacional, s'espera que Sofia prengui una decisió ferma sobre el seu futur acadèmic. Es troba en una etapa crucial de la seva vida, amb decisions importants que marcaran el seu futur.

Aquesta font de Casa Reial descarta la formació militar immediata de Sofia, però sí que ha desvelat que la infanta va tenir inquietuds militars. "Va sospesar ingressar a l'Exèrcit de Terra i rebre un curs de pilot d'helicòpters", explica. No obstant això, finalment va descartar aquesta possibilitat i ha decidit inclinar-se per l'educació universitària.

Aquest gir cap a la universitat no significa que Sofia hagi descartat la seva formació militar per complet. De fet, algunes veus dins de la Zarzuela suggereixen que seria beneficiós que rebés una formació similar a la de la seva germana. Tanmateix, sembla que, per ara, la infanta està més enfocada a obtenir una educació que li permeti explorar noves àrees de coneixement.

Les universitats espanyoles i estrangeres estan en el seu radar, i encara que no hi ha confirmacions oficials, es rumoreja que podria estudiar fora, possiblement a Washington. El suport dels seus pares, els reis Felip i Letícia, serà fonamental en aquest procés de presa de decisions. Tots dos estan tractant d'orientar-la i s'han mostrat disposats a ajudar-la en tot el que necessiti.

Independentment de la seva elecció professional, la infanta Sofia seguirà complint els seus deures reals. Formarà part d'actes oficials i representarà la Corona quan sigui necessari. A més, aquest 29 d'abril assolirà la majoria d'edat, per la qual cosa es presumeix que el seu paper en la institució experimentarà un canvi notable.