Els directors de 'Supervivientes' prenen una decisió urgent amb Montoya: s'ha acabat

Supervivientes ha tornat a posar al límit els seus concursants després de l'última prova en què la força era la seva millor arma. No obstant això, Manuel i Montoya han anat més enllà de la mera competició provocant que la direcció del programa decidís detenir la prova. Els dos participants del citat reality van forcejar en un tens duel en directe sense aclarir si ho feien per la recompensa o per alguna cosa que tenia implicació personal.

La prova implicava que els concursants s'organitzessin per parelles de manera que Manuel i Montoya van quedar enfrontats. El joc consistia a córrer cap a les banderes col·locades a la sorra mentre eren subjectats per uns arnesos demostrant fins on arribaven les seves forces.

El sevillà i el gadità es van mesurar en una dinàmica en què el més fort rebria una suculenta recompensa: una truita de patata. No obstant això, l'actitud dels dos durant la prova va provocar que fos necessària la intervenció de la direcció del programa.

Montoya i Manuel forcegen davant l'audiència de Supervivientes sense importar-los les conseqüències

Era el gadità el primer a empènyer provocant que Montoya caigués sobre la sorra. Un forcejament que feia saltar les alarmes de l'organització, que es deixava sentir a través de les paraules de Laura Madrueño.

"Compte, compte!", advertia la presentadora per detenir la prova. No obstant això, aquesta no ha estat l'única vegada que Manuel buscava impedir que Montoya assolís el seu objectiu.

Just a continuació Laura Madrueño recordava de nou les normes de la prova: "Per favor, a les banderes. Sense contacte físic, torneu enrere. Em demanen per favor que torneu tots dos enrere"; repetia sobre el que les ordres que estava rebent des de la direcció de Supervivientes.

Malgrat la insistència de la presentadora, els concursants seguien endavant amb el seu forcejament. Poc després Manuel i Montoya escoltaven al punt al qual l'organització del concurs s'havia vist obligada a arribar.

L'organització de Supervivientes no va donar per vàlid el duel entre Montoya i Manuel

"Donem aquest duel per invàlid, heu de jugar net. Ja que no esteu jugant netament, repetirem el duel. Hem vist tothom com us heu colpejat", sentenciava Laura Madrueño.

A continuació, el joc es reprenia i finalment era Montoya qui aconseguia fer-se amb el desitjat tros de truita.

La situació de la qual va ser testimoni l'audiència no és nova. Cal recordar que Anita Williams, exparella de Montoya, va tenir una trobada sexual amb Manuel a La Isla de las Tentaciones. Amb l'arribada dels tres a Supervivientes, la tensió entre ells no va trigar a manifestar-se.

Si bé Manuel va explicar a la seva arribada a Hondures que venia "amb bona ona, deixant les coses enrere", a la vista està, les rancúnies del passat continuen estant molt presents.