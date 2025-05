Ningú s'ho esperava: la Família Reial confirma el secret de la princesa Leonor

La Família Reial ha decidit desvelar el que succeeix en realitat amb la princesa Leonor. Fa uns dies va sorgir el rumor que l'hereva s'havia posat en contacte amb els seus pares per indicar-los el seu desig d'abandonar el vaixell escola Juan Sebastián Elcano. No obstant això, el que ara ha transcendit és que, lluny d'abandonar la seva formació militar, Leonor està completament adaptada al veler, així com integrada entre els seus companys guàrdies marins.

Les imatges que Casa Reial ha publicat demostren la destresa de la princesa enmig de l'Oceà. La jove, que va partir de Cadis el passat 11 de gener, ha format un gran equip amb els seus camarades.

Les fotografies que s'han fet públiques fins ara deixen constància que la princesa d'Astúries està còmoda en el seu paper de guàrdia marina. La jove, que està cridada a ser la cap suprema de les Forces Armades, rep actualment una formació militar que dura tres anys. Des del principi, la filla dels reis ha mostrat una actitud positiva i compromesa amb la seva educació.

Les imatges amb les quals la Casa Reial confirma què succeeix amb la princesa Leonor

Leonor ha aparegut realitzant els mateixos exercicis i maniobres que realitzen els guàrdies marins diàriament. Pujada als pals del creuer o aferrada a les veles, l'hereva aprèn com orientar-se amb el sextant i, com els seus companys, s'encarrega del manteniment i neteja del vaixell.

Demostrant que no té vertigen la filla del rei Felip VI apareixia penjada d'un pal a més de 10 metres d'altura. Leonor no s'ha alliberat dels arriscats exercicis en els quatre pals del vaixell, una de les moltes maniobres a les quals s'enfronta en aquesta travessia. Sense perdre el somriure en cap moment, Leonor s'ha deixat fotografiar també amb fregall a la mà netejant la coberta del vaixell.

També compartint confidències amb els seus companys durant el temps de descans. Imatges que posen de manifest que, més enllà del seu compromís amb la Corona, la jove s'ha adaptat perfectament a la seva nova vida a bord de l'Elcano.

La princesa d'Astúries ha demostrat estar perfectament adaptada al seu paper com a guàrdia marina

La filla dels reis Felip i Letícia no ha desaprofitat ni un moment durant aquesta formació. A més, cal recordar que no tot han estat estudi i maniobres, sinó que també està comptant amb temps per a l'oci i el descans.

Des del passat dissabte l'hereva al tron espanyol i els seus companys es troben a Ciutat de Panamà. Una parada després de la qual vindran Colòmbia, República Dominicana i Estats Units. Nova York serà la ciutat en la qual acabarà el seu viatge i des de la qual posarà rumb a Espanya.

Unes setmanes després, la Princesa Leonor començarà el seu tercer any de formació militar a l'Acadèmia General de l'Aire, a San Javier, Múrcia. Serà llavors quan l'hereva, alumna d'alferez, rebi formació a l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai.