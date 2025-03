Preocupació per Laura Cuevas després de l'insecte que l'ha picat a 'Supervivientes'

Laura Cuevas porta tres setmanes fent front a les incomoditats que suposa sobreviure en una illa sense el més bàsic. La concursant de Supervivientes era conscient, abans de deixar el seu Cadis natal, que l'experiència no seria gens fàcil. El que no imaginava és la desesperació que patiria davant les picades que els mosquits han deixat per tot el seu cos.

Joshua Velázquez, testimoni de com de molesta es trobava la seva companya, es dirigia a ella per donar-li un consell. "Abans de dormir aquesta nit, posa't repel·lent". No obstant això, la filla del que va ser majoral de Cantora, ja s'havia untat la citada substància sense èxit.

Makoke, per la seva banda, deixava a la vista que a ella també l'havien picat mosquits. "A mi també m'han picat avui", assegurava l'ex de Kiko Matamoros.

Laura Cuevas no pot més per culpa de les picades de mosquits

Desesperada per les picors, Cuevas buscava alleujament rascant-se la pell. Anita, en veure-la, li va advertir: "No et rasquis, que és pitjor. T'estàs fent fins i tot sang".

La supervivent, malgrat els consells de la resta de concursants, no va poder evitar seguir prestant atenció a les múltiples picades del seu cos, fins i tot als peus i la panxa.

"A això no hi ha qui s'adapti", deixava caure mostrant el seu malestar i incomoditat. "A estar morts de gana, a estar plens de picades de puces. Que et facin mal tots els ossos, a dormir a terra com una pedra, que vingui Déu i ho vegi!", exclamava.

Absolutament desesperada, Cuevas va intentar alleujar les molèsties ocasionades per les picades tirant-se sorra de platja per les cames fregant-la amb força. "No puc, no puc, no puc", repetia incapaç de solucionar aquest problema que no li està deixant gaudir del concurs.

Precisament fa uns dies Laura va tenir l'oportunitat de compartir amb l'audiència com se sent en aquestes primeres setmanes en el reality. La concursant es va desfogar durant la seva intervenció en una Palapa extraordinària en la qual es va referir al seu estat d'ànim. Cal recordar que al llarg d'aquests dies l'andalusa s'ha ensorrat en diverses ocasions i també ha protagonitzat enfrontaments amb alguns dels seus companys.

"Hi ha moments que tinc bons, però ho estic passant fatal", reconeixia sincerant-se Cuevas. A continuació va donar més detalls del que suposa viure en primera persona aquesta experiència.

La filla del majoral de Cantora va compartir amb l'audiència com se sent a Supervivientes

"Les nits són horroroses, dormir en aquesta sorra, que es posa com un bloc de ciment i em fan mal tots els ossos. Les puces em tenen fregida, el de la gana és d'un altre planeta, no evacuo fa dues setmanes. Horrorós!", va exclamar finalment.

La concursant, malgrat les paraules del presentador Carlos Sobera que volia animar-la, va insistir en el seu parer. Cuevas va reconèixer que aquests dies lluny dels seus li estan servint per valorar més la família, el que té fora i conèixer-se millor a si mateixa. Tot i així, almenys per ara, té clar que no repetiria.

És possible que el patiment provocat per les picades de mosquits accentuï en Laura Cuevas aquest sentir que ha deixat a la vista de tots. Caldrà esperar per saber si és capaç de continuar o si, per contra, tira la tovallola abans que ho decideixi l'audiència.