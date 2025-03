La filla petita de Carolina de Mònaco trenca el silenci i explica el secret familiar

Alexandra de Hannover, filla de la princesa Carolina de Mònaco, ha parlat com mai sobre la seva vida familiar. En una entrevista recent, la jove royal de 25 anys va compartir com veu els seus germans i la seva relació amb ells. Encara que és coneguda per la seva discreció, Alexandra no va dubtar a explicar com la seva família ha estat fonamental per formar el seu camí personal i professional.

A pesar de les diferències que existeixen en la seva família, Alexandra entrega detalls sobre la seva relació amb cadascun d'ells. A més, no té cap problema a destacar el paper fonamental que juga la seva mare, la princesa Carolina. La descriu com una dona valenta i forta, que sempre ha sabut superar les tragèdies familiars amb serenitat.

Un vincle proper amb la seva mare i un futur prometedor

La princesa Carolina, als seus 68 anys, continua sent una figura clau en la vida d'Alexandra, qui la considera la seva major consellera. Segons la jove, la seva mare sempre està disposada a ajudar-la en qualsevol problema, abordant les situacions difícils amb calma i sense dramatismes. "És realment un pilar per a tots nosaltres", diu la filla menor de la princesa monegasca, qui sempre ha pogut comptar amb el seu suport.

Quant a la seva identitat, Alexandra de Hannover admet que sent una connexió profunda tant amb la seva part monegasca com amb l'alemanya i austríaca. "Depèn del moment", assenyala, mostrant com de complexa i rica és la seva herència cultural.

En la seva vida personal, la jove manté una relació des de fa més de cinc anys amb Ben Sylvester Strautmann. El jove és un hereu d'una prominent família alemanya. Junts, han estat vistos en diverses ocasions, com durant els Jocs Olímpics de París 2024, on es van mostrar propers i afectuosos.

Un futur literari ple de promeses

Alexandra és graduada en Història i Literatura a la Universitat de Columbia a París i llicenciada en Ciències Polítiques a Nova York. I té molt clar el seu futur professional, encara que el seu nom és sinònim de la reialesa, la jove té aspiracions en el món editorial. En l'entrevista, Alexandra revela el seu interès pel món de les lletres i somia de convertir-se en una escriptora d'èxit.

Amb la seva disciplina i el seu caràcter autoexigent, Alexandra ha après des de jove a enfrontar-se als reptes que la vida li presenta. El seu amor per l'esport, herència de la seva etapa de patinadora artística, continua sent una de les seves passions. A més, el seu estil personal i sofisticat, influenciat per la seva mare i àvia materna, reflecteix la seva elegància natural.