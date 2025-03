Gir de 180º a 'Supervivientes' després de l'anunci de Carlos Sobera sobre Manuel

La gala d'avui a Supervivientes ha començat amb un anunci inesperat. Carlos Sobera ha pres la paraula a l'inici del programa per revelar una notícia que ha deixat a tothom en xoc. Manuel, Montoya i Anita han estat els protagonistes d'aquest gir de 180° en el concurs.

“El que no s'imaginen és que aquesta nit viuen una expulsió sorpresa. Un es queda pel camí i els altres dos se'n van a viure a les altres platges amb la resta dels concursants”, ha anunciat Carlos Sobera. La informació ha caigut com un gerro d'aigua freda sobre els tres concursants, que no esperaven aquesta situació.

Els últims dies han estat especialment durs a Hondures. Després del pas de l'huracà, els supervivents han estat al límit: Dies sense foc, sense menjar calent i amb un desgast físic extrem. La tensió ha estat palpable en cada moment del programa.

Carlos Sobera fa un inesperat anunci a Supervivientes sobre Manuel

Carlos Sobera ha connectat en directe amb Manuel, Montoya i Anita per comunicar-los la notícia. “Avui viureu un dels misteris de platja misteri”, ha anunciat amb el seu habitual to enigmàtic.

Manuel, sorprès, ha preguntat: “Un dels misteris?”. La confirmació de Carlos Sobera en tancar el micròfon no ha deixat dubtes: “El misteri és que un de vosaltres se'n va del concurs”.

La notícia ha canviat completament el destí dels tres concursants. Un d'ells es quedarà a les portes de l'aventura, mentre que els altres dos continuaran el seu camí a les platges juntament amb la resta dels seus companys.

La incertesa ha estat absoluta a l'illa perquè els concursants han mostrat rostres de sorpresa i tensió. Ningú esperava un gir tan dràstic en el concurs. Les xarxes socials han començat a cremar amb teories i apostes sobre qui serà l'eliminat.

Carlos Sobera confirma que Manuel podria ser un dels expulsats de Supervivientes

Carlos Sobera ha obert les votacions en directe. El públic té ara a les seves mans la decisió més important de la nit. Un dels tres abandonarà l'aventura, posant fi al seu somni a Supervivientes.

Ara només queda esperar, el compte enrere ha començat. En breu es coneixerà el nom de l'expulsat i el destí dels altres dos concursants. El que queda clar és que el concurs ha fet un gir inesperat que ho canviarà tot.

La tensió està en l'aire. Hondures mai deixa de sorprendre. I Carlos Sobera ha confirmat que tant Manuel com Anita i Montoya tenen la sort decidida.