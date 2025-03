Increïble el que Koldo Royo ha fet durant una prova de 'Supervivientes 2025'

Koldo Royo va deixar tothom bocabadat amb què va fer a Supervivientes 2025: continuar endavant amb un repte després de patir una caiguda. Durant un repte de recompensa, el supervivent va ensopegar i va caure de cara a una estructura, generant preocupació entre els seus companys i el públic. Malgrat l'aparatositat de l'accident, Koldo no va defallir i va continuar endavant per aconseguir que el seu equip aconseguís el premi.

Amb la seva actitud es va endur una ovació per part del públic i també dels usuaris de les xarxes socials que van aplaudir la seva fortalesa. Carlos Sobera també es va rendir davant el xef de 66 anys i va posar en valor la seva actitud lluitadora en tots els reptes.

Koldo Royo sorprèn durant un repte a Supervivientes 2025

Koldo Royo s'ha convertit en l'autèntica revelació de Supervivientes 2025. El reconegut xef de 66 anys va acceptar el repte de participar en el reality i està deixant tothom impressionat. Prova d'això va ser el que va succeir el passat dimarts al plató de Tierra de Nadie després de presenciar com Koldo s'enfrontava a un repte de recompensa.

El que va fer Royo a Supervivientes i que va deixar tothom impressionat va ser continuar endavant després d'una aparatosa caiguda. El seu equip es jugava un lot de recompenses i part d'això depenia de la destresa i habilitat per creuar una estructura al mar. Arribat el torn de Koldo, aquest va patir una caiguda que el va portar a deixar-se la cara en part de l'estructura.

No obstant això, malgrat el cop, Royo va mostrar una gran determinació en aixecar-se ràpidament i continuar amb la prova, demostrant la seva fortalesa i caràcter. La reacció de Koldo davant la caiguda va sorprendre tothom, especialment al presentador Carlos Sobera. En veure com el concursant s'aixecava, Sobera va expressar la seva admiració per la seva actitud i energia, destacant que l'edat no era un impediment.

“Quina edat ni quina ximpleria! Sí senyor! Toma ja! En plena forma i amb actitud!”, va exclamar juntament amb l'ovació del públic. Amb 66 anys, Royo continua demostrant la seva capacitat per afrontar els reptes de Supervivientes 2025 amb valentia i sense queixar-se. El que ha estat aplaudit tant pel seu equip com per l'audiència.

Els seguidors de Supervivientes 2025 es rendeixen davant Koldo Royo

El públic a les xarxes socials també ha reaccionat amb entusiasme davant l'actitud de Royo, elogiant el seu esforç incansable en cada prova. El xef és un autèntic descobriment i la seva resistència no ha passat desapercebuda.

“Quina força la de Koldo, quin exemple de superació, ets un crack”, celebrava una usuària davant la reacció del xef després de la seva caiguda. Royo no només ha captivat amb el seu rendiment físic, també amb la seva actitud optimista. En cap moment s'ha queixat per les condicions en què es troba ni s'ha sentit menys que la resta dels seus companys.

Tot el contrari, ha lluitat des del primer moment i no hi ha hagut res que li hagi fet plantejar-se abandonar. Ni tan sols la caiguda que va tenir durant la prova de recompensa, que bé podria haver tingut greus conseqüències. Aquesta actitud és el que ha fet que es guanyi l'afecte de tots els seguidors del programa i de la resta dels seus companys.

Molts destaquen la seva actitud positiva i la seva capacitat per superar-se, considerant la seva edat i antecedents mèdics com una font d'inspiració. Cal assenyalar que, a més dels seus 66 anys, Koldo ha superat dos càncers. Sens dubte, tot un exemple de superació i fortalesa.

El seu esforç no va ser en va, ja que el seu equip va aconseguir la recompensa per alegria dels habitants de Playa Calma.