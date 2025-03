Silenci total a 'Supervivientes' amb la confessió de Laura Cuevas: 'No passa res'

Laura Cuevas encara s'està adaptant a la seva nova vida en una illa igual que la resta de concursants de Supervivientes. Tot i així, la gaditana, al llarg de la primera gala del citat reality ja ha deixat clar com és el seu caràcter. Laura, amb total naturalitat, deixava a la vista que havia estat ella qui havia nominat a Samya: "Jo t'he nominat; no passa res, estem en un concurs", va explicar sense embuts.

Així, la que podria definir-se com la primera gran discussió del concurs va anar pujant de to a poc a poc. Tot es va iniciar quan l'exconcursant de MasterChef va voler saber qui l'havia nominat.

Va ser llavors quan Laura Cuevas va aclarir que ella. Davant d'això la reacció de Samya va demostrar que a la concursant no li havia agradat gens. "Que sí, que callis", va deixar anar davant dels seus companys.

Laura Cuevas ha demostrat que no està disposada a callar res a Supervivientes

Laura llavors va confirmar que no estava disposada a consentir que li parlessin d'aquella manera: "Tu no em manes a mi callar. La falsa ets tu, tu no saps a què has vingut, duraràs aquí...", va sentenciar.

Llavors la discussió va pujar de to amb intercanvi de retrets i crits inclòs. Mentre Samya sostenia que les seves paraules no anaven amb mala intenció, Laura qüestionava la manera en què la concursant s'havia referit al grup.

Enmig d'aquesta situació era Sandra Barneda, conductora de Supervivientes: Conexión Honduras, qui es va esforçar per reconduir la situació. La presentadora va decidir donar la paraula a Laura perquè expliqués la seva versió del que havia passat. Amb el que no comptava la Barneda és amb la interrupció de Samya.

En aquell moment la tensió va augmentar encara més. "M'ha preguntat a mi, espera el teu torn, maleducada", es va defensar Laura. Unes paraules davant les quals Samya va tornar a replicar: "També té a veure amb mi, maleducada tu".

La veritat és que aquesta situació ha deixat clar que la distància entre ambdues participants de Supervivientes és un fet. Laura es mostrava segura en explicar que no ha d'avisar sobre quines seran les seves nominacions.

Samya, per altra banda, va aclarir que no li va molestar la nominació en si, sinó la reacció de la seva companya. "Li ha sentat malament i era broma. No ho he dit de manera exaltada", va concloure.

Sandra Barneda es va veure obligada a intervenir després de ser testimoni de l'enfrontament

No obstant això, el moment més delicat va arribar minuts després quan Samya va insinuar que les persones amb cert pes no poden fer algunes proves. "Hi ha proves d'equilibri i hi ha gent que pesa molt, no pot fer la prova d'equilibri, agilitat...".

El comentari va provocar que es visqués un moment veritablement incòmode. De fet,

Sandra Barneda va reaccionar de seguida davant el que acabava d'escoltar de boca de la concursant: "Hi ha gent que pesa molt, anava amb segones?".

Així, quan Supervivientes no ha complert ni una setmana des de la seva estrena, la tensió entre alguns dels seus concursants ja s'ha deixat notar. Una situació que sembla, lluny de solucionar-se, anirà creixent a mesura que avanci el reality.