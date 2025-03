El Vaticà trenca el silenci i parla del futur del Papa Francisco: ‘Poc temps…’

El Papa Francisco ha estat en el centre de l'atenció mediàtica a causa de la seva recent hospitalització. Durant diverses setmanes, els rumors sobre el seu estat de salut i el seu futur com a líder de l'Església catòlica van augmentar la preocupació entre els fidels. Encara que el Vaticà va oferir actualitzacions periòdiques, les especulacions continuaven creixent.

Finalment, el cardenal Víctor Manuel Fernández ha parlat sobre la recuperació del Papa Francisco i la seva capacitat per tirar endavant la seva feina. Malgrat que encara està en procés de recuperació, Fernández va descartar que el Pontífex planegi retirar-se. La seva situació, encara que és delicada, no sembla ser un obstacle perquè ell continuï complint amb les seves responsabilitats.

Aquest és l'estat de salut del Papa Francisco després de la seva llarga hospitalització

El Papa Francisco, de 88 anys, va estar hospitalitzat durant més d'un mes a causa d'una greu pneumònia bilateral. La seva condició va empitjorar durant les primeres setmanes, però amb el pas del temps, la seva salut ha anat mostrant millora. El cardenal Fernández va explicar que el Papa Francisco actualment està bé, encara que ha de lidiar amb les seqüeles de la teràpia d'oxigen d'alt flux.

El tractament va afectar la seva capacitat per parlar, i el Papa Francisco està treballant per “tornar a aprendre a parlar”, ha exposat el cardenal. Durant el seu temps a l'hospital, el Pontífex va fer una breu aparició en què la seva veu se sentia dèbil i entretallada.

No obstant això, el cardenal va aclarir que el seu estat físic —en general— continua sent el mateix, segons informa La República. No s'han reportat complicacions greus i les últimes actualitzacions indiquen que la seva respiració i mobilitat han millorat lleugerament.

El futur del Papa Francisco i la seva possible dimissió

Malgrat les especulacions sobre una possible dimissió, el cardenal Fernández no creu que el Papa Francisco es retiri. El Pontífex és conscient de la seva salut, però té clar que vol continuar servint a l'Església.

D'altra banda, també va assenyalar que el Papa Francisco desitja dedicar el poc temps que li queda als altres, no al seu benestar personal. “Ell creu que, amb el poc temps que li queda, vol dedicar-se per complet als altres, no a si mateix”, va dir Fernández.

El Vaticà també ha confirmat que no es reprendrà l'agenda oficial del Papa fins que estigui completament recuperat. El 23 de març, el Papa Francisco va ser donat d'alta de l'hospital després de 37 dies de tractament intensiu.

El seu retorn al Vaticà va ser un moment simbòlic per als fidels, ja que el Papa es va mostrar en públic per saludar els presents. Malgrat el seu aspecte fràgil, el seu gest d'aixecar el polze cap amunt va transmetre un missatge d'esperança i fortalesa.

El futur del Papa Francisco continua sent incert, però la seva dedicació i voluntat de continuar amb la seva tasca romanen fermes. A mesura que avança en la seva recuperació, s'espera que continuï liderant l'Església des d'una posició més limitada, amb menys aparicions públiques. No obstant això, el seu missatge de fe i esperança continuarà sent un pilar important per als catòlics de tot el món.