Pocs imaginaven el que Óscar Landa ha fet amb José María Almoguera a 'GH Dúo'

GH Dúo està deixant a la vista en els últims dies les conseqüències de la divisió dels seus concursants en dos grups. Un fet que ha quedat palès en un dels enfrontaments que l'audiència va poder presenciar en directe. En concret era José María Almoguera el que es dirigia a Òscar, a qui va increpar sense miraments.

"A mi covard em sembla posar-me de tornada i mitja allà i després venir aquí i riure les gràcies", va començar el seu discurs. I va afegir molt directe: "Si has de dir-me alguna cosa, digues-m'ho a la cara, tingues collon** i m'ho dius a la cara".

El fill de Carmen Borrego, sense amagar el seu enuig, va sentenciar el seu company: "Que no et saps ni el meu nom, de què vas?", continuava José María Almoguera dirigint-se a Òscar. Finalment, li va demanar que el "deixés en pau".

José María Almoguera desafia Òscar Landa davant l'audiència de GH Dúo

Tot va començar quan Ion Aramendi va donar pas a un vídeo protagonitzat per Miguel Frigenti i Òscar Landa. Tots dos concursants parlaven de com l'altre grup va deixar "tirada" a Marieta en les nominacions. Un fet que no havia tingut conseqüències perquè "no s'enfaden", malgrat "trair-se".

Després, qualificaven els membres de l'equip contrari com "covards". Una paraula que va provocar que tot derivés en una tremenda discussió. "Estic flipant", reconeixia María 'La Jerezana'.

Va ser just després quan Òscar va voler saber per què s'ofenien tant, si fins al moment havia estat sincer sobre el que pensava d'ells. "A mi que em diguis covard m'és igual, és la doble cara. Vens de bones amb mi i em dol que siguis així", insistia Almoguera amb el mateix argument.

La discussió, lluny de tancar-se allà, es va estendre després entre concursants dels dos bàndols. La situació va arribar a un punt en què Ion Aramendi va decidir intervenir.

"Escolteu-me, que al final hauré de pegar un crit", va demanar als habitants de la casa de Guadalix. "Si us plau, respecteu el torn de paraula. No parleu un damunt de l'altre", va reclamar el presentador.

José María Almoguera ha insistit en el seu desig d'abandonar el reality

Aramendi després va donar pas a Marieta, qui va admetre que no se sentia traïda. "No m'importa ser la gran decepció d'Òscar Landa", va afegir per després indicar que per a ella el concursant no significava res.

El cert és que aquestes tensions estan fent mossa en el nebot de Terelu Campos. José María Almoguera ja ha deixat a la vista que no té clar si seguir amb la seva participació en el reality. De fet, ha manifestat el seu desig d'abandonar el concurs, tal com ja va comentar fa alguns dies.

Excusant-se en la mala convivència, la falta d'adaptació al tancament i l'enfrontament continuat amb l'altre grup de la casa, el net de María Teresa Campos es planteja abandonar.