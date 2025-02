Alexia Rivas destapa el que va succeir entre Miguel Frigenti i Óscar Landa a 'GH Dúo'

Alexia Rivas no s'ha quedat al marge d'una situació molt comentada que s'ha viscut a la casa de GH Dúo. La col·laboradora del citat reality de Telecinco donava la seva opinió sobre el petó protagonitzat entre Miguel Frigenti i Óscar Landa. Alexia començava la seva intervenció deixant clar que "totes les parelles són diferents".

Si bé ella té clar que aquest tipus de jocs no els faria, en el cas dels concursants del citat reality de Telecinco és una cosa que no té cap importància. "No significa absolutament res, és un joc, és una ximpleria i es veu que és sense sentiments", afirmava.

Per a ella seria més greu una mirada en la qual s'apreciï "passió" que el fet del qual l'audiència ha estat testimoni. Segons Rivas, el que hem presenciat a l'altre costat de la pantalla són "dos amics que es donen afecte i que estan jugant".

Alexia Rivas considera que el petó entre Miguel Frigenti i Óscar Landa era un joc

El cert és que el feeling existent entre Miguel Frigenti i Óscar dins de la casa de Guadalix més que evident. Una situació que ha passat a convertir-se en un flirteig que ha quedat a la vista de tothom.

Els concursants s'enfrontaven a una prova en la qual Frigenti i Landa s'asseien en una pilota gran de ioga. Llavors protagonitzaven un petó que està fent parlar molt.

A continuació, Óscar Landa treia ferro a l'assumpte mentre que Miguel Frigenti insistia que tot això era "ficció". "Que no hi hagi malentesos que jo estimo el meu xicot", remarcava.

Unes paraules després de les quals María Jesús tranquil·litzava el seu company recordant-li que en un concurs com aquest la seva parella ho entendria. Óscar, per la seva banda, temperava encara més l'ambient dient: "I si no, et busques un altre".

Per a Alexia Rivas, però, aquest fet no té més transcendència. Segons ella, no va més enllà d'un joc al qual no cal donar més importància.

Miguel Frigenti i Óscar Landa han deixat a la vista que entre ells hi ha un vincle molt especial

Nua Batle, xicot de Frigenti, explicava al plató de GH Dúo el que opinava sobre el petó del seu xicot i Óscar Landa. "És una prova. El veig feliç i content i està brillant", assegurava.

Després va deixar clar que el que ell veu és afecte: "no hi ha res més", assegurava sobre la relació entre ambdós participants. Una opinió que coincideix amb la que Alexia Rivas compartia amb l'audiència.

"Es porten molt bé i s'estimen, a més de donar-se suport l'un a l'altre", va voler deixar clar l'actual parella del col·laborador de televisió. Una opinió que difereix amb la d'alguns seguidors del reality que van recordar que el petó no formava part de la prova.