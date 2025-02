Sorpresa a 'GH Dúo' després de la decisió de José María Almoguera: 'Molt injust'

José María Almoguera ha aconseguit sorprendre tota l'audiència de GH Dúo amb l'última decisió que ha pres relacionada amb la nominació de María 'La Jerezana'. Segons ha confessat el concursant, "que se n'anés em semblaria molt injust", motiu pel qual no tindria cap problema a abandonar.

Diumenge passat, 9 de febrer, els habitants de Guadalix de la Sierra van conèixer en directe la llista oficial de nominats d'aquesta setmana. No obstant això, el que menys s'esperava el fill de Carmen Borrego és que el seu pilar fonamental dins del concurs estigués en perill.

Com era d'esperar, i encara que María 'La Jerezana' va assegurar que intuïa alguna cosa, aquesta notícia va agafar tothom desprevingut, sobretot a José María Almoguera. Tant és així que en les últimes hores no ha dubtat a posar en alerta l'equip de GH Dúo.

Durant l'emissió de GH Dúo: Límit 48 hores d'aquest dimarts, 11 de febrer, s'han emès unes imatges de les més preocupants. En elles, podem veure la parella mantenint una conversa amb Marieta.

En ella, José María Almoguera ha expressat en veu alta la seva preocupació pel que pot passar el pròxim dijous. I és que existeix la possibilitat que la seva actual parella sigui expulsada de la competició.

A més, i per si això fos poc, el jove no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de compartir una inesperada confessió amb les seves dues companyes. Paraules que han aconseguit sorprendre els seguidors del format: "Si se'n va ella, jo me'n vull anar".

José María Almoguera sorprèn els seguidors de GH Dúo

Només escoltar les intencions de José María Almoguera, María 'La Jerezana' no ha pogut evitar reaccionar davant la seva amenaça d'abandonament. "Doncs no, tu has de seguir fins al final", li ha assegurat la concursant.

En aquest moment, i en un intent per treure-li aquesta idea del cap, Marieta ha decidit intervenir en la conversa. Amb rotunditat, la jove ha compartit amb el seu company un valuós consell: "Al concurs has vingut sol i has d'arribar sol fins a l'últim. Al final, potser això s'acaba i tu te'n penedeixes".

No obstant això, tot apunta que les paraules de les seves dues companyes no han estat suficients perquè José María Almoguera recapacités. Tant és així que no ha trigat a assegurar que ell "no me'n penediré d'anar-me'n".

A més, i per si fos poc, el fill de Carmen Borrego ha aprofundit també en la seva reflexió sobre la possible expulsió de María 'La Jerezana'. "És la que fa que no tingui raons per no pensar en l'exterior, que se n'anés em semblaria molt injust", ha lamentat el concursant.

És més, no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de demanar a l'audiència de GH Dúo l'expulsió de Romina Malaspina. "No és qüestió que em caigui millor o pitjor, però crec que de la gent que està exposada és la persona més feble", ha assegurat José María Almoguera a continuació.