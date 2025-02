Última hora sobre Joaquín Sánchez i la boda amb Susana Saborido: 'M'encantaria...'

A través del seu actual programa de televisió, Joaquín Sánchez ha revelat una última hora relacionada amb el seu casament amb Susana Saborido. "M'encantaria poder tornar-li a demanar matrimoni a la meva dona", ha assegurat l'exfutbolista.

D'aquí a unes hores, s'emetrà un nou episodi de El Capitán en América, un nou projecte audiovisual que documenta l'últim viatge d'aquesta mediàtica família pels Estats Units.

Durant aquesta aventura familiar, Joaquín Sánchez, Susana Saborido i les seves filles han tingut l'oportunitat de viure noves experiències, entre elles, conviure amb una família d'indis navahos.

Ara, i després de veure com passaven un dia sencer a Arizona, sense els seus mòbils i sense connexió a internet, aquesta mediàtica família s'endinsa de ple en una nova aventura.

Tal com hem pogut veure en l'avançament, Joaquín Sánchez i la seva família viatjaran fins a una de les ciutats més visitades de tot els Estats Units: Las Vegas.

No obstant això, abans d'emprendre aquest viatge, l'exfutbolista ha compartit amb les càmeres de El Capitán en América una última hora sobre el seu matrimoni amb Susana Saborido.

Tot i que porta 20 anys casat, una de les seves grans il·lusions és tornar a passar per l'altar. Per aquest motiu, Joaquín Sánchez no vol deixar passar l'ocasió per tornar a viure aquest moment a Las Vegas: "M'encantaria poder tornar-li a demanar matrimoni a la meva dona".

La travessia de Joaquín Sánchez i la seva família per Amèrica segueix sense descans. Aquest dimecres, 12 de febrer, a les 22:45 hores, El Capitán en América torna a la graella d'Antena 3 amb noves aventures.

Després d'assistir a la inauguració d'una penya bètica a Hollywood, viure l'adrenalina d'un rodeo i sobrevolar el majestuós Gran Canyó, ha arribat el moment de prendre's un respir. I quina millor manera que passar uns dies a Las Vegas.

Segons ha confessat Joaquín Sánchez, té un propòsit clar en aquesta ciutat: que tant Susana com les seves filles facin realitat un dels seus desitjos. "Així com vull que superin algunes pors, també vull que aconsegueixin complir els seus anhels", ha assegurat l'esportista.

No obstant això, i malgrat que encara desconeix què li demanaran Susana Saborido i les seves dues filles, ell ja té clar quin és el desig que vol fer realitat. L'exfutbolista ha assegurat que li "encantaria tornar-li a demanar matrimoni" a la seva dona.