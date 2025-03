Eva Arguiñano fa un comentari sobre Lidia Torrent que ningú esperava escoltar

Durant l'última emissió de Bake Off: Famosos al horno, Eva Arguiñano ha fet un significatiu comentari sobre Lidia Torrent que ningú esperava. “Excel·lència, perseverança i bon gust”, ha assegurat la jutgessa amb convenciment.

Després de diverses setmanes d'emocionants eliminacions, sent l'última la de Benita, aquest dilluns 17 de març, aquest conegut talent de rebosteria de La 1 ha assolit la seva esperada semifinal. Una gala que ha estat plena de tensió, amb els quatre semifinalistes enfrontant-se a tres exigents reptes culinaris.

La gala número 11 de Bake Off: Famosos al horno ha arrencat amb l'última prova d'autor de la temporada. En ella, Lidia Torrent i els seus tres companys han hagut de reinventar unes postres tradicionals gens senzilles: el pastís rus.

Durant el repte, Nagore Robles ha viscut un dels moments més tensos i dramàtics de tot el seu concurs en veure's superada per la pressió. Tant és així que, fins i tot, ha arribat a treure's el davantal.

No obstant això, finalment ha aconseguit presentar unes postres que, segons Eva Arguiñano i la resta del jurat, destacaven per la seva “presentació senzilla, però bonica”. Mentrestant, Lidia Torrent i la resta dels seus companys també han rebut bones crítiques.

Després d'aquest desafiament, els quatre aspirants a alçar-se amb la victòria han viscut el moment més especial de tota aquesta experiència: la visita dels seus éssers estimats al plató. Persones que no només els han brindat el seu suport, sinó que també han pogut donar-los un cop de mà en el següent repte.

Eva Arguiñano fa un inesperat comentari sobre el pas de Lidia Torrent per Bake Off: Famosos al Horno

Durant l'última prova tècnica de la temporada, tots quatre han hagut de replicar amb la major precisió possible una exclusiva creació de Paco Roncero dissenyada especialment per al programa. No obstant això, la pitjor parada en aquesta ocasió ha estat Lidia Torrent.

El repte consistia a fer unes postres amb set elaboracions diferents, elaborades amb remolatxa i un cremós d'all negre. Després de la valoració d'Eva Arguiñano i els seus companys, la influencer ha quedat en la posició més desfavorable, mentre que els millors resultats van ser per a Nagore i Pol.

Malgrat les dificultats, Paco Roncero ha volgut felicitar tots els concursants, reconeixent la gran complexitat tècnica de les postres. I ha estat just després d'aquesta prova quan Eva Arguiñano ha fet un comentari sobre Lidia Torrent que ningú esperava.

Després d'una nit carregada d'emocions, els quatre aspirants a guanyar el premi de Bake Off: Famosos al horno s'han enfrontat a l'última prova de la nit. En aquest desafiament, els concursants han hagut de demostrar les seves habilitats com a mestres xocolaters.

Per a això, Lidia Torrent i la resta de concursants han hagut d'elaborar dotze bombons dels sabors que preferissin. Dolços que han hagut de presentar dins d'una caixa la tapa de la qual també havia d'estar feta completament de xocolata.

Tal ha estat el nivell en aquesta prova que, Eva Arguiñano i la resta del jurat han estat d'acord en una cosa: “Excel·lència, perseverança i bon gust dels quatre”.

En aquest moment, el jurat s'ha retirat per seleccionar els tres millors pastissers del programa, que competiran la pròxima setmana en la gran final d'aquesta segona edició.

“Estem molt contents per l'evolució que heu tingut. Però, sobretot, en les tres últimes proves heu donat tot i heu estat capaços de presentar-nos coses meravelloses”, ha assegurat Paco Roncero.

Per la seva banda, Eva Arguiñano ha afegit que “els quatre teniu armes i recursos per estar en una gran final”. Finalment, i després de prendre una dura decisió, els jutges han considerat que Nagore Robles, Pol Espargaró i Lidia Torrent són els que han de mesurar les seves forces en la gran final.