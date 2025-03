José Manuel Parada se la juga i confirma el secret de domini públic sobre Ivonne Reyes

José Manuel Parada analitzava a D Corazón l'entrevista que Ivonne Reyes concedia a ¡De Viernes!. El tertulià es mostrava crític amb l'actitud manifestada per la veneçolana i qüestionava el comportament que va deixar a la vista en el passat. “Ella mateixa ho ha dit, que ha viscut per sobre de les seves possibilitats", assegurava Parada sense pèls a la llengua.

José Manuel, a més, recordava que al llarg de molts anys Ivonne "ha gastat més diners del que devia". Després, Parada mostrava quina era la seva opinió sobre la situació que ara ha quedat a la vista. "Crec que és una lliçó per a tothom, l'important que és l'estalvi”, explicava el col·laborador.

José Manuel Parada adverteix sobre un fet que ha tingut greus conseqüències per a Ivonne Reyes

"L'economia és una cosa que les mestresses de casa d'aquest país han fet molt bé. Si en guanyes 10, el màxim que pots gastar és 9, millor 8 fins i tot. Però si guanyes 10 i en gastes 12, algun dia et veuràs abocat a demanar", argumentava José Manuel Parada.

Unes paraules amb les quals posava en dubte el comportament d'Ivonne Reyes qui al llarg dels anys ha ingressat importants sumes de diners.

José Manuel, a més, valorava negativament l'últim moviment de la presentadora. "A mi, el de la llei de segona oportunitat em sembla molt injusta, en alguns casos", començava dient.

A continuació criticà que algú que hagués manllevat diners per després gastar-se'ls, ara s'aculli a una llei "per no tornar els préstecs. Em sembla molt fort", sentenciava.

Parada, amb les seves paraules, donava la raó a Pepe Navarro sobre el seu desig que es reobri el cas sobre la paternitat del fill de l'empresària veneçolana. Tot i que, judicialment està reconegut que ell és el pare biològic d'Alejandro, ell insisteix que es reobri l'assumpte legalment.

Ivonne Reyes va reconèixer que s'ha acollit a la llei de segona oportunitat

“Si ho va fer malament aleshores", va començar dient sobre el fet que Pepe Navarro no es presentés davant el jutge per demostrar que no és el pare d'Alejandro Reyes. "Se li ha de donar l'oportunitat d'explicar la seva veritat. Que surti a la llum”, afirmava taxatiu.

El programa de La 1 es feia ressò de les declaracions aportades per la que fou hostessa del concurs El precio justo. Cal recordar que a més la veneçolana va protagonitzar un moment tens en directe quan va amenaçar de marxar del plató després que els col·laboradors li preguntessin sobre Pepe Navarro i el seu fill.

Fins al moment les declaracions de Parada han generat un intens debat tant als mitjans de comunicació com a les xarxes socials. Mentre uns aplaudeixen les crítiques del col·laborador, altres argumenten que la situació de l'actriu és un reflex dels problemes econòmics als quals s'enfronten moltes persones en l'actualitat.