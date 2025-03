Pepe Navarro sorprèn tothom amb el que ha explicat d'Ivonne Reyes: 'És una…'

Pepe Navarro ha deixat més d'un sense paraules amb l'última revelació que ha fet sobre la seva gran rival pública, Ivonne Reyes. "És una dona que no està bé del cap", ha assegurat davant dels mitjans de comunicació.

Aquest dijous, 6 de març, Pepe Navarro ha reaparegut a Madrid per assistir a la Fira Internacional d'Art Contemporani. Esdeveniment cultural que se celebrarà al recinte firal d'IFEMA del 5 al 9 de març.

Durant la seva visita a aquesta famosa exposició d'art, un equip d'Europa Press ha tingut l'oportunitat de comentar amb Pepe Navarro totes les novetats relacionades amb Ivonne Reyes. Entre elles, la publicació que ha compartit a les xarxes socials o l'última demanda que ha interposat contra ell.

Visiblement enfadat i cansat de la seva eterna guerra amb la model veneçolana per la custòdia del seu fill, el presentador de televisió ha donat un nou cop sobre la taula. Tant és així que no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de tornar a carregar durament contra ella:

"Està malalta, és una dona que no està bé del cap. Home, no, heu vist l'última demanda que m'ha posat? L'heu vista? L'heu llegida?". A més, Pepe Navarro no ha tingut manies a assegurar que Ivonne Reyes és "la brossa més gran de l'univers".

Pepe Navarro deixa tothom sense paraules amb l'últim que ha dit d'Ivonne Reyes

A continuació, i després que Pepe Navarro assegurés que està "fart" d'aquesta situació, els reporters li han preguntat per l'última publicació d'Ivonne Reyes a les xarxes socials.

El passat 26 de febrer, la model va tornar a Instagram per compartir "dos paràgrafs del Jutjat de Primera Instància número 37 de Madrid". Document en què es pot llegir la sentència d'aquest organisme en relació amb la demanda de paternitat que va interposar contra Pepe Navarro.

A més, Ivonne Reyes va aprofitar l'ocasió per mostrar el seu descontentament amb els mitjans de comunicació. "Cada vegada que publiqueu alguna cosa respecte al nostre fill, la paraula 'suposat' no té lloc", va escriure en aquesta publicació.

Ara, i com era d'esperar, l'equip de l'esmentada agència de notícies ha aprofitat l'ocasió per conèixer l'opinió de Pepe Navarro. Després d'assegurar que té quatre fills, el presentador ha estat molt clar: "És que no és fill meu, és que no és ni suposat".

"Ella sabrà qui és el pare. Que digui qui és el pare, no soc el pare", ha afegit a continuació. A més, no ha volgut deixar passar l'ocasió per recordar que aquestes proves es van fer sense el seu consentiment.

"Ella m'ha fet una prova... És curiós que vosaltres no parleu d'això, que ella m'ha fet una prova. Que va contractar uns detectius que han declarat davant d'un jutge que ella els va contractar, va treure una prova, i la prova deia... Ho he explicat mil vegades, ja ho hauríeu de saber".

Finalment, abans de seguir gaudint de l'exposició, Pepe Navarro no ha volgut deixar passar l'ocasió per llançar una pregunta a l'aire. "I per què no em denuncia, per exemple, si jo dic que no és fill meu?".