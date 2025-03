Beatriz Rico i el seu marit prenen una ferma decisió després de 'Supervivientes'

Beatriz Rico i el seu marit han decidit fer un pas endavant després de la participació de la presentadora a Supervivientes: reunir-se amb el seu fill. Beatriz va viatjar a Hondures amb l'objectiu de demostrar-li que ella era capaç d'aguantar la duresa del reality. No va ser així, ja que només posar un peu a l'illa, l'actriu va abandonar el concurs.

Ara, Beatriz i el seu marit, Rubén, han viatjat fins als Països Baixos per visitar Marco, fruit de l'anterior matrimoni de l'actriu. El motiu que ha portat la parella a viatjar fins a Utrecht és ajudar el jove de 25 anys a fer una mudança.

Supervivientes és, per excel·lència, el reality més dur de la televisió, si no que li ho diguin a Beatriz Rico. La presentadora es va mostrar molt il·lusionada en participar en aquest projecte deixant clar que ho feia pel seu fill. No obstant això, li van bastar un parell de nits per decidir abandonar, convertint-se així en la primera que deixava Hondures.

Al seu retorn de Supervivientes, Beatriz ha pres la decisió de viatjar als Països Baixos per visitar el seu fill juntament amb el seu marit Rubén. Quan va acceptar participar en el reality, es va proposar demostrar-li a Marco de què era capaç la seva mare. No obstant això, l'hostessa de El preu just només va aguantar quatre dies.

Després de descansar i recuperar-se, Rico ha tornat a pujar a un avió amb una destinació molt diferent al dels Cayos Cochinos. Aquesta vegada, ha canviat la calor sufocant pel fred hivernal posant rumb a Holanda. Ha estat la pròpia presentadora qui desvelava als seus seguidors el viatge que ha fet per reunir-se amb el seu fill Marco.

“De la calor tropical al fred gairebé polar, tot per veure el meu 'currusco'”, escrivia al seu perfil d'Instagram. Tal com explica, el jove de 25 anys està de mudança i Beatriz ha decidit anar a donar-li un cop de mà amb la seva actual parella. “Necessitava ajuda; 4 mans millor que 2, i 6 millor que 4 i gairebé ens quedem curts”, ha comentat.

Beatriz no ha perdut l'oportunitat de retrobar-se amb el seu fill després del seu pas per Supervivientes. Encara que la seva estada a Hondures va ser més breu del que s'esperava, per a la presentadora ha estat tota una aventura.

Com també ha estat per a ella una aventura haver-se convertit en mare. Marco va ser fruit del matrimoni entre Beatriz i Nacho Ramírez. Tots dos van estar casats dos anys, però la seva relació va acabar en divorci.

Des d'aquell moment, el seu fill es va convertir en la seva major prioritat i va anteposar tota la seva vida a cuidar-lo. “Soc mamà i a estones també actriu”, va comentar. El 2015 va tornar a casar-se amb el seu actual marit, Rubén, de professió policia nacional.

En aquell enllaç, Marco va estar present demostrant la bona relació que hi ha entre ell i la nova parella de la seva mare. De fet, la mateixa Beatriz així ho confirmava en una de les seves entrevistes: “Són dos amiguets”, va desvelar. D'aquí que en aquest viatge a Utrecht, Beatriz hagi comptat amb la companyia de Rubén per ajudar Marco a realitzar la mudança.

A més, l'actriu ha aprofitat la seva publicació per confessar com se sent després d'abandonar Supervivientes. Un cop superada la decepció inicial, Beatriz sosté que està en un moment “en què no hi ha ni tristesa ni eufòria”. “Una espècie de calma xitxa bastant plaent”, afegeix sobre l'etapa en què es troba.

Això sí, ha compartit la seva nostàlgia davant la rapidesa amb què passa el temps. “I, de sobte, deixen de ser petits i et passen el braç per les espatlles mentre camines”, reflexiona. “I la xiqueta, ara, ets tu, la vida, ja saps”, finalitza.