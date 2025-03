Pepe Navarro revela per fi si Alejandro Reyes és fill seu i tothom al·lucina

Pepe Navarro ha tornat a la màxima actualitat sobre la seva paternitat del fill d'Ivonne Reyes. Doncs bé, ara ell ha revelat per fi si és el pare o no de Alejandro Reyes. I tothom ha al·lucinat amb la seva confessió.

No tant perquè ha tornat a reiterar-se que no ho és, més aviat per la manera de fer-ho. I és que ho ha fet en una entrevista per a ¡De Viernes!, l'avanç de la qual acaba de descobrir-se.

El conflicte legal i mediàtic entre Pepe Navarro i Ivonne Reyes

La disputa entre Pepe Navarro i Ivonne Reyes sobre la paternitat d'Alejandro es remunta a més d'una dècada. El 2012, la justícia va declarar el presentador com a pare legal del jove després que es negués a fer-se una prova de paternitat.

Des de llavors, ambdós han protagonitzat nombrosos enfrontaments públics i legals, mantenint viva la controvèrsia als mitjans de comunicació. I, sobretot, deixant clar que les posicions d'ambdós són totalment contradictòries en aquest assumpte.

Al llarg dels anys, Pepe ha mantingut una postura ferma negant la seva paternitat. En diverses ocasions, ha manifestat la seva disposició a fer-se ara proves d'ADN per demostrar que ell diu la veritat.

Pepe Navarro revela realment si és el pare d'Alejandro Reyes

Ivonne Reyes es va asseure fa uns dies a ¡De Viernes!, per parlar de la ruïna econòmica en què està immersa. I la seva presència al plató va portar que tornés a tenir protagonisme la guerra que ha mantingut des de fa anys amb Pepe Navarro per la paternitat del seu fill Alejandro Reyes. Una paternitat que un jutge li ha atribuït al cordovès després que ell es negués a fer-se les pertinents proves d'ADN.

Tan d'actualitat ha tornat a posar-se el tema que el presentador de La sonrisa del pelícano ha decidit tornar a parlar a televisió al respecte. Així, ha concedit una entrevista al citat programa, que s'emetrà aquest pròxim 21. I això ha sorprès tothom.

Com també ha sorprès que en aquella ell vagi a revelar definitivament si el jove és el seu descendent. I és que en un avanç de la mateixa ha dit de forma categòrica: “Alejandro Reyes no és fill meu. Alejandro Reyes és fill d'Ivonne Reyes, no de Pepe Navarro”.

Les reaccions a l'avanç de l'entrevista de Pepe Navarro

La reaparició de Pepe Navarro a televisió i les seves declaracions han generat diverses reaccions en l'àmbit mediàtic. I és que a ningú ha passat desapercebut que la guerra oberta entre aquell, Ivonne Reyes i el seu descendent tornarà a recruar-se.

Hi ha qui a les xarxes recolza absolutament que el cordovès pugui asseure's i parlar de l'assumpte, com també ho ha fet la veneçolana en diferents ocasions. Però no és menys cert que altres internautes han arremès contra el presentador. Ho han fet amb tuits com aquests: “La justícia ja ha parlat, no m'agraden els judicis paral·lels”.

Vist el que s'ha vist, les declaracions reafirmaran la seva negativa sobre la paternitat d'Alejandro, mantenint vigent una controvèrsia que ha perdurat per anys. Tot mentre, Ivonne enfronta desafiaments personals i econòmics, i el jove roman callat i al centre d'una disputa que sembla ja eterna. L'opinió pública continuarà atenta a cada nou capítol d'aquesta història, que combina elements legals, mediàtics i personals.