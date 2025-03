Ja és oficial: l'entorn d'Antonio Tejado destapa una cosa de María del Monte

Des de l'ingrés a presó d'Antonio Tejado el passat 12 de febrer de 2024, la seva mare i el seu germà han estat els seus principals suports. Són ells qui més vegades l'han visitat a la presó, cosa que demostra que la família es manté unida, però també en silenci. Tots dos han tingut un gest davant les càmeres: han guardat silenci, amb això confirmen que no parlaran sobre María del Monte.

El nebot de María del Monte va ser detingut per la seva presumpta implicació en el robatori a la casa de l'artista. Després de negar-se a declarar, el jutge va decretar el seu ingrés a presó provisional, comunicada i sense fiança. No està sol en aquest procés, ja que els altres acusats també han estat privats de llibertat.

Equipo de Investigación ha seguit els passos del seu entorn més proper. En una de les seves sortides, van localitzar la mare i el germà de Tejado mentre passejaven per Sevilla. La reportera no va dubtar a acostar-se per preguntar-los sobre la situació del jove.

L'entorn d'Antonio Tejado evita pronunciar-se sobre María del Monte

Els familiars, que regenten un bar de tapes al centre de la ciutat, van evitar fer declaracions. Es van mostrar distants i esquius.

El periodista els va recordar que la investigació apunta que Antonio Tejado hauria trucat a la seva tia per conèixer el dia exacte en què arribaria a casa seva. Aquesta informació podria haver estat clau per als assaltants.

La resposta del germà de Tejado va ser breu i taxativa: "No direm res. No parlarem". Acte seguit, van continuar caminant, ignorant qualsevol altra pregunta.

Aquest gest deixa clar que l'entorn d'Antonio Tejado ha pres una decisió definitiva. No parlaran més del tema perquè no volen polèmiques i no desitgen alimentar les especulacions. Prefereixen mantenir-se al marge i protegir la seva família de la pressió mediàtica.

María del Monte guarda silenci sobre la investigació que viu en el seu cas contra Antonio Tejado

María del Monte, per la seva banda, ha preferit no fer comentaris sobre la situació del seu nebot. El seu entorn també ha optat per la discreció.

Mentrestant, la investigació segueix el seu curs. Les proves recollides apunten a un possible vincle de Tejado amb l'assalt.

No obstant això, el seu entorn tanca files i evita qualsevol tipus de declaració pública. La decisió està presa: silenci absolut. María del Monte, per la seva banda, ha seguit els mateixos passos que l'entorn d'Antonio Tejado.