Ivonne Reyes deixa sense paraules Santi Acosta després del seu dur testimoni: 'Estic…'

Ivonne Reyes es va convertir en la gran protagonista de l'última emissió de ¡De Viernes!. La veneçolana es va asseure al plató del programa per obrir el seu cor i explicar una realitat que pocs imaginaven. El seu testimoni va deixar completament sense paraules el presentador del format, Santi Acosta, després de confessar que "em sento bé, però no tinc res".

Amb una expressió de desconsol, Ivonne Reyes va confessar que travessa un moment econòmic difícil. "En aquest moment no tinc res", va assegurar amb veu tremolosa. Les seves paraules van sorprendre a tots els presents al plató, ningú esperava que la model i presentadora revelés una situació tan complicada.

Al llarg dels anys, Ivonne Reyes ha estat una de les cares més reconegudes de la televisió. No obstant això, en ple directe, va admetre que la seva estabilitat econòmica es va desplomar per complet.

Ivonne Reyes li confessa a Santi Acosta per què té problemes econòmics

"Quan treballava a la televisió tenia uns ingressos molt alts i vivia molt bé", va explicar. Però tot va canviar dràsticament.

La veneçolana va relatar que va prendre algunes decisions financeres que la van portar a perdre tot el seu patrimoni. "Per unes males inversions vaig perdre tot el que tenia", va confessar amb pesar.

La dada més impactant de la nit va arribar quan va detallar la magnitud de la seva ruïna financera. "No tinc ni idea dels diners que he perdut. Em van fer els comptes i eren uns 10 milions d'euros", va dir, deixant en xoc l'audiència.

Però la crisi econòmica d'Ivonne no només es deu a males inversions. En el seu testimoni, va recordar un altre episodi que va marcar la seva vida.

Ivonne Reyes li explica a Santi Acosta quina malaltia ha marcat la seva vida

"El meu problema econòmic es va agreujar des que vaig passar per una malaltia, la septicèmia", va revelar. La infecció va estar a punt de costar-li la vida i li va impedir generar ingressos durant un llarg període. Els seus deutes van augmentar i la seva situació financera es va tornar insostenible.

Durant l'entrevista, la veneçolana també va parlar del seu inesperat distanciament del món de la televisió. "No sé si se li diu mà negra, però em continua sonant molt estrany que no em truquin", va declarar amb evident desconcert. La seva absència als mitjans continua sent un misteri per a ella, ja que sempre ha estat una professional molt estimada pel públic.

Santi Acosta, visiblement impactat, amb prou feines va poder articular paraula. Les confessions d'Ivonne Reyes van deixar a tots perplexos. La seva història és un recordatori sobre que volàtil pot la fama i l'estabilitat econòmica en el món de l'espectacle.