Impacte després de les declaracions de Pepe Navarro sobre els problemes d'Ivonne Reyes

Ivonne Reyes ha trencat el seu silenci. La presentadora veneçolana va concedir el passat dimecres una entrevista a la revista Lecturas en la qual va exposar la seva difícil situació personal i econòmica. Encara que el que ha impactat en el món del cor han estat les paraules de Pepe Navarro sobre els problemes que viu Ivonne Reyes.

A la portada de la revista hi havia una declaració demolidora: "Estic arruïnada, ho he perdut tot". L'exmodel va confessar que la crisi que travessa l'ha portat a una greu depressió. "Estava amb depressió sense saber-ho, no m'ho podia permetre", revela.

"Hi havia molta gent que depenia de mi. Si no hagués tingut el meu fill, potser no estaria aquí. Total, per a què! Visc gràcies a ell", va confessar Ivonne Reyes.

Ivonne Reyes confessa que Alejandro Reyes ha estat el seu gran suport

El seu fill ha estat el seu major suport. Ha treballat en el que ha pogut per ajudar-la econòmicament. Un sacrifici que Ivonne reconeix amb orgull.

Però hi ha un punt que la continua molestant, cada vegada que als mitjans es refereixen al seu fill com "suposat". A l'entrevista, és clara: "Quan es refereixin al nostre fill, que es refereixin bé. És d'ell i meu, no és el suposat, no perdré ja el meu temps més, per ningú, no em compensa, vull viure".

Les declaracions no han passat desapercebudes. Especialment per a Pepe Navarro. El periodista no ha trigat a reaccionar.

Sense rastre d'empatia, ha estat taxatiu: "Aquesta dona no està bé. És normal, viure amb la mentida que viu fa impossible tenir estabilitat i pau mental".

Pepe Navarro es pronuncia sobre els problemes d'Ivonne Reyes

Quant a Alejandro Reyes, Navarro segueix en la seva postura de sempre. "Des de fa 10 anys, li he ofert fer les proves, però ella es nega perquè sap que el pare no soc jo". Explica que les proves que li van fer en el seu moment van ser determinants.

"Si hagués sortit positiu, hauria accedit. Però com va sortir negatiu, doncs s'inventa raons peregrines. Des de fa 10 anys viuria en pau, però mentre segueixi amb la mentida, la depressió anirà en augment", ha confessat Pepe Navarro a TardeAR.

Les paraules del periodista han generat una gran commoció, l'entorn d'Ivonne Reyes està en xoc. La tensió és màxima, la història, lluny d'apagar-se, torna a encendre's. El conflicte entre ambdós segueix sense resoldre's i la ferida sembla més oberta que mai.