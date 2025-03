Les paraules de George Clooney que podrien costar-li una crisi amb la seva dona, Amal

Durant una de les seves últimes entrevistes, George Clooney ha fet una inesperada confessió que podria costar-li una crisi amb la seva dona, Amal. "Surto perquè els nens no em vegin i fumo una mica", ha assegurat aquest conegut actor nord-americà.

El pròxim 3 d'abril, aquest reconegut intèrpret debutarà a Broadway, i ho farà amb l'adaptació teatral de Buenas noches y buena suerte, pel·lícula que també va protagonitzar el 2005.

No obstant això, mentre que en aquesta producció audiovisual George Clooney va donar vida al productor de notícies Fred Friendly, ara es posarà en el paper de Murrow.

Per aquest motiu, i arran de la promoció del seu nou projecte professional, fa unes setmanes el marit d'Amal li va concedir una nova entrevista al The New York Times. Xerrada en la qual va deixar al descobert el nou i per a res recomanable hàbit que ha incorporat a la seva vida.

Tal com va assegurar el mateix George Clooney, va haver de començar a fumar per posar-se en el personatge. I és que l'icònic periodista al qual interpretarà consumia fins a tres paquets diaris i va morir als 57 anys a causa de complicacions derivades d'un càncer de pulmó.

George Clooney fa una confessió que podria costar-li una gran crisi amb Amal

En aquesta entrevista, George Clooney va assegurar al citat mitjà que, a conseqüència del seu paper, va haver de "millorar la meva capacitat per inhalar". A més, no va tenir cap problema a revelar la raó per la qual fuma d'amagat.

"Surto perquè els nens no em vegin i fumo una mica", va assegurar l'actor, afegint que planeja substituir els cigarrets convencionals per uns d'herbes quan pugi a l'escenari. Un costum que, sens dubte, podria costar-li a George Clooney una gran crisi amb Amal si en el futur no aconsegueix deixar-ho.

No obstant això, aquest no seria l'únic canvi que s'ha produït en la seva vida arran del seu paper en l'obra de Broadway, Buenas noches y buena suerte. I és que, per assemblar-se al seu personatge, a més d'adoptar aquest mal hàbit, s'ha vist obligat a canviar el seu aspecte físic.

Fa unes setmanes, George Clooney va deixar enrere la seva característica cabellera per lluir uns cabells molt més castanys. Un canvi radical que, segons ell mateix va confessar, no li va agradar gens a la seva dona, Amal.

"La meva esposa l'odiarà perquè res et fa semblar més gran que quan un home gran es tenyeix els cabells", va assegurar en la seva entrevista. "Els meus fills es riuran de mi sense parar", va afegir a continuació.